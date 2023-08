São José renova a frota de ônibus e amplia oferta de viagens

A Prefeitura de São José dos Campos inicia, nesta terça-feira (8), uma nova etapa do processo de renovação da frota de ônibus para ampliar a oferta de viagens no sistema de transporte público.

Vão entrar em operação na cidade 20 ônibus zero quilômetro e 3 veículos com menos de quatro anos de uso.

Os ônibus irão operar em linhas das empresas Expresso Maringá e Joseense Transporte, duas das três empresas que formam o Consórcio 123, responsável pelo serviço no município.

Joseense Transporte

Na Joseense, as linhas que terão a troca no modelo de veículo serão: 237, 201, 202, 205, 243, 103 e 244.

Expresso Maringá

Já na Maringá, a alteração será nas linhas 340, 307, 209, 343, 333 e 325.

A renovação da frota garante mais qualidade nos serviços prestados aos passageiros e reduz custos. Nesta terça-feira, começa a substituição de 15 veículos da frota, com a circulação gradativa dos veículos.

Já a partir da próxima segunda-feira (14), sete novos ônibus serão incorporados à frota, ampliando a disponibilidade de veículos e o número de viagens nas linhas com maior volume de passageiros.

Nesta etapa, sete linhas das regiões Leste e Sudeste receberão reforço na frota operacional com a inclusão de veículos e viagens.

São elas: 201 (Bairrinho/Terminal Central), 202 (Bom Retiro/Terminal Central), 212 (Putim/Terminal Central – via Av. dos Astronautas), 219A (Jd.Santa Luzia/Terminal Central), 242 (Majestic/Praça Afonso Pena), 244 (Jardim São José/Termina Central) e 341(Eco Campos de São José/ Terminal Central).

Sustentabilidade

Todos os veículos novos possuem a tecnologia Euro6, um padrão internacional de redução na emissão de poluentes por veículos movidos à diesel.

No Brasil, o Euro6 faz parte do chamado da fase 8 do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve P8), regulamentado pelo Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente).

Reforço na frota operacional

A Prefeitura vem promovendo ajustes na operação do transporte coletivo. São ações que envolvem aumento de frota, alterações nos horários e nas programações, mudanças e ampliações de itinerários e a criação de novas linhas. As medidas buscam melhorar o sistema até a implantação da operação da frota 100% elétrica.

Ao todo já foram incluídos oito ônibus na frota operacional nas linhas. Em maio foram incluídos ônibus nas linhas 308, 231 e 237 e no mês de junho, nas linhas 107, 115, 304, 331 e 311.

E os VLPs 100% elétricos continuam oferecendo viagens nos horários do pico da manhã e tarde nas linhas 331, 204A e na linha 341-B. Também são realizadas viagens extras, no pico da manhã, na linha 128.

Acompanhe o horário e itinerário das linhas

São José também conta com os aplicativos “Cittamobi” e Moovit, disponíveis para sistemas operacionais Android e iOS que informam, em tempo real, o horário da chegada do ônibus, locais de embarque e desembarque, itinerários, acessibilidade, entre outras funcionalidades.