Museu de Arte Sacra homenageia a Tecelagem Parahyba

No último final de semana de maio, dias 25, 26 e 27, o Museu de Arte Sacra celebra o Dia da Indústria homenageando a Tecelagem Parahyba, uma importante e histórica indústria joseense. A visitação é gratuita e acontece de quinta e sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 14h.

Na mostra, serão expostos objetos que fizeram parte da tecelagem e hoje compõem parte do comodato “Malu Gomes”, sob a responsabilidade do Museu Municipal, como bonecos, uniformes e cobertores.



Tecelagem Parahyba

Uma das maiores indústrias de São José dos Campos, foi inaugurada em 1927 por um grupo de empresários brasileiros e portugueses com a finalidade de fabricar tecidos em algodão. A Tecelagem Parahyba não se limitou ao mercado nacional, passando a exportar seus produtos para lojas americanas e magazines francesas, por exemplo, além de possuir linhas assinadas por Pierre Cardin, Walt Disney e Maurício de Sousa.



Exposição Tecelagem Parahyba

De 26 a 27 de maio

Visitação: quinta e sexta, das 9h às 17h, sábado, das 9h às 14h.



Museu de Arte Sacra

Travessa Chico Luiz, 67 – Centro