Novo destino da GOL, São José dos Campos ganha ligação direta com o Rio de Janeiro em março

A partir de 27/03/24, serão três frequências semanais de ida e volta entre a maior cidade do Vale do Paraíba, no interior paulista, e o RIOgaleão. Os bilhetes já estão disponíveis

Os Clientes de São José dos Campos poderão se destinar de forma rápida à capital fluminense, com a possibilidade de conexões para mais de 20 destinos em todo o Brasil e no exterior

A GOL Linhas Aéreas anuncia a abertura das vendas de bilhetes de/para seu mais novo destino doméstico: São José dos Campos (SJK), cidade localizada no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e sua 76ª base a ser inaugurada. A partir de 27 de março do próximo ano, São José dos Campos ganha três frequências semanais diretas, de ida e volta, para o aeroporto internacional Tom Jobim – RIOgaleão.

São José dos Campos (SJK)

A nova rota São José dos Campos-Rio de Janeiro permitirá aos passageiros do Vale do Paraíba o acesso rápido e cômodo à capital fluminense, com apenas 1 hora e 5 minutos de voo. Àqueles que não pretendem permanecer no Rio, a GOL oferece no RIOgaleão mais de 20 opções de conexão para todas as regiões do País e ainda para o exterior, com a própria GOL ou companhias parceiras. Entre os destinos, destacam-se Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Buenos Aires.

Para os cariocas, a rota GIG-SJK representa uma nova oferta para o concorrido estado de São Paulo, complementando os voos da GOL hoje em operação a partir do Rio para São Paulo/Guarulhos (GRU), São Paulo/Congonhas (CGH) e Campinas/Viracopos (VCP), além da tradicional ponte aérea Santos Dumont-Congonhas.

RIOgaleão

A partir de 27 de março, o voo inaugural G3 2116 deixará o RIOgaleão às 21h55, pousando em São José dos Campos às 23h00, sempre às quartas, sextas e domingos. Já o voo G3 2117 partirá do Vale do Paraíba (SP) às 6h20, aterrissando no Rio de Janeiro às 7h25, às segundas, quintas e sábados. As operações serão realizadas com as aeronaves Boeing 737 da GOL, com capacidade para até 186 passageiros.

São José dos Campos – Rio de Janeiro

“A nova rota São José dos Campos-Rio de Janeiro atenderá sob medida tanto os Clientes que viajam a lazer, fomentando o turismo em ambas as pontas, quanto os que se deslocam a trabalho. São José dos Campos, novo destino da GOL, representa um importante passo da Companhia no seu objetivo de dar continuidade à sua expansão regional, ligando uma das mais pujantes cidades do interior paulista a uma capital que é um dos principais cartões postais do Brasil”, diz Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

Importante polo industrial, de negócios e de ensino, São José dos Campos é porta de acesso a diversas cidades do Vale do Paraíba, como Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, entre outras. Os novos voos irão ainda favorecer o turismo em toda a região, dada a proximidade do aeroporto de SJK com destinos de montanha e natureza (Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Francisco Xavier, São Luiz do Paraitinga), de praia (no litoral norte de SP, como Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba) e religioso (Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida).

Os bilhetes entre São José dos Campos (SJK) e o Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG) estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

Confira, abaixo, as frequências e os horários dos voos:

São José dos Campos – Rio de Janeiro: a partir de 27/03/2024

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação, em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,9 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.