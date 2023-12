Suzano reforça compromisso com a responsabilidade social e celebra os resultados das ações voluntárias realizadas na região

Empresa compartilha exemplos de como o voluntariado pode transformar vidas e contribuir para um mundo melhor

No dia 5 de dezembro, celebra-se o Dia Internacional do Voluntário, uma data que reconhece o trabalho e a dedicação de milhões de pessoas que doam seu tempo e suas habilidades para causas sociais, ambientais e humanitárias. A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, busca fomentar o trabalho voluntário e o protagonismo social entre seus(suas) colaboradores(as), familiares, prestadores(as) de serviço e parceiros(as) por meio do Programa Voluntariar que, em mais 20 anos de existência, estimula iniciativas voltadas para educação, sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão.

Dia Internacional do Voluntário

O voluntariado é uma forma de exercer a cidadania, de promover a solidariedade e de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Na Suzano, há um direcionador de cultura que diz: “Só é bom para nós se for bom para o mundo”, alinhado a esta afirmação, nos últimos cinco anos, no Brasil, mais de 10.500 voluntários(as) estiveram engajados(as) em iniciativas da companhia, com 49.825 horas voluntárias totais, beneficiando cerca de 114 mil pessoas diretas e indiretas por suas ações.

Na região de Jacareí (SP), nos últimos cinco anos, foram mais de 17 mil pessoas beneficiadas por iniciativas envolvendo mais de 650 voluntários(as). Em 2023, tivemos 14% de engajamento voluntário, que atuaram em iniciativas, entre elas: Voluntariar em Ação, que contou com a arrecadação de kits de material escolar e atividade de interação com voluntários(as) para uma instituição da região, totalizando mais de 80 pessoas beneficiadas.

Além disso, foi realizada a Campanha Amigos da Vida – doação de sangue para um hemocentro da região, com a participação de colaboradores(as), seus(suas) familiares, prestadores(as) de serviço e parceiros(as) que beneficiaram nesta ação mais de 170 pessoas, e o programa Suzano na Escola – O Futuro do Trabalho desenvolvido em parceria com a Junior Achievement, que atua com objetivo de despertar o espírito empreendedor de jovens, compartilhar conhecimentos e experiências para uma formação educacional, impactando a vida de 143 alunos do ensino médio.

Suzano

