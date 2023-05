Dicas de como usar o inglês para viagem

Se você está planejando uma viagem para um país de língua inglesa, pode ser uma boa ideia aprender algumas palavras e frases em inglês antes de embarcar. Embora a maioria dos hotéis, restaurantes e atrações turísticas possam ter funcionários que falam outras línguas, saber um pouco de inglês pode ajudá-lo a se comunicar melhor com as pessoas locais e aproveitar sua viagem ao máximo. Neste artigo, forneceremos algumas dicas e frases úteis em inglês para viagens.

Dicas para aprender inglês para viagens

Antes de partir para sua viagem, você pode tentar seguir essas dicas para aprender inglês com mais eficiência:

1. Estude as palavras e frases mais importantes

Existem algumas palavras e frases em inglês que são mais comuns e úteis em situações de viagem. Estude essas palavras e frases com antecedência para se sentir mais confiante em sua viagem. Algumas das palavras e frases mais comuns incluem:

Hello / Hi – Olá

Goodbye / Bye – Tchau

Please – Por favor

Thank you – Obrigado(a)

Yes / No – Sim / Não

Excuse me – Com licença / Desculpe-me

I’m sorry – Desculpe-me

Where is …? – Onde fica…?

How much is …? – Quanto custa…?

Do you speak English? – Você fala inglês?

I don’t understand – Eu não entendo

2. Pratique a pronúncia

A pronúncia pode ser difícil no início, mas a prática pode torná-la mais fácil. Tente ouvir algumas palavras e frases em inglês e repita-as em voz alta. Você também pode usar aplicativos de aprendizado de inglês que têm recursos de pronúncia. Quanto mais você pratica a pronúncia, mais confiante e fluente ficará.

3. Assista a vídeos e filmes em inglês

Assistir a vídeos e filmes em inglês pode ajudar a melhorar sua compreensão da língua e também aprimorar sua pronúncia. Tente assistir a filmes em inglês com legendas em português ou inglês para ajudar a entender melhor as palavras e frases em inglês. Além disso, os vídeos de viagens no YouTube podem ajudá-lo a se familiarizar com o idioma e as expressões comuns usadas em países de língua inglesa.

4. Use aplicativos de aprendizado de inglês

Existem muitos aplicativos de aprendizado de inglês que podem ajudá-lo a praticar seu inglês para viagens. Alguns dos aplicativos mais populares incluem Duolingo, Babbel e Rosetta Stone. Esses aplicativos oferecem lições e exercícios interativos para ajudá-lo a melhorar suas habilidades em inglês.

Frases úteis em inglês para viagens

Aqui estão algumas frases em inglês úteis que você pode usar durante sua viagem:

1. Chegada no aeroporto

– Hello, can you help me? – Olá, você pode me ajudar?

– Excuse me, where can I find the baggage claim? – Com licença, onde posso encontrar a retirada de bagagem?

– I have a connecting flight to catch. Can you tell me where the gate is? – Eu tenho um voo de conexão para pegar. Você pode me dizer onde fica o portão?

2. No hotel

– Hi, I have a reservation under the name [your name]. – Olá, tenho uma reserva em nome de [seu nome].

– Can you please give me a room with a view? – Você pode me dar um quarto com vista?

– Is breakfast included in the room rate? – O café da manhã está incluído na diária?

– What time is check-out? – Qual é o horário do check-out?

3. Em restaurantes

– Can I see the menu, please? – Posso ver o cardápio, por favor?

– I would like to order [dish name], please. – Eu gostaria de pedir [nome do prato], por favor.

– Can I have the bill, please? – Você pode me trazer a conta, por favor?

– Is service charge included? – A taxa de serviço está incluída?

4. Em atrações turísticas

– How much is the entrance fee? – Quanto custa a entrada?

– Can I take pictures here? – Posso tirar fotos aqui?

– When is the next tour? – Quando é o próximo passeio?

– Is there an audio guide available? – Há um guia de áudio disponível?

Lembre-se de que não precisa ser um especialista em inglês para ter uma viagem agradável. Basta ter algumas palavras e frases úteis na ponta da língua e estar aberto para se comunicar com as pessoas locais. Aproveite a sua viagem e boa sorte no aprendizado de inglês!

