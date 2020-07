Windsor revela o melhor do Rio em campanha de incentivo ao turismo local

Rede de hotéis promove campanha para atrair turistas nacionais, propondo um roteiro internacional sem sair do país

Com a estratégia de atrair os turistas para a Cidade Maravilhosa, pós-isolamento social, a Rede Windsor Hoteis lança a campanha “O Mundo no Rio”. A ação consiste em valorizar os principais atrativos da cidade proporcionando que o viajante vivencie uma experiência internacional sem sair do país. Para o lançamento da campanha, a Rede investiu em tarifas e condições especiais, como noite cortesia para reservas feitas até fim de julho com possibilidade de hospedagem até dezembro.

A proposta da campanha é apresentar um amplo roteiro tendo como foco monumentos históricos, pontos turísticos, gastronomia, cultura e esportes que costumam ser valorizados em outros países, mas que, de certa forma, podem ser desfrutados no Rio de Janeiro.

Para realizar a campanha, a empresa se baseou na necessidade de movimentar a economia nacional, especialmente o setor de Turismo, um dos mais afetados pela pandemia do novo coranavírus (COVID – 19). Com a dificuldade de realizar grandes deslocamentos e com sanções impostas por alguns países, a intenção é estimular que os turistas pensem em visitar a cidade até mesmo de transporte terrestre.

Rio de Janeiro

Os clientes que pretendem se hospedar na Rede até 28 de dezembro, têm até o dia 31 de julho para fazer reservas acima de quatro diárias e ganhar uma noite cortesia nos hotéis da Zona Sul e Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Já para os hotéis localizados no Flamengo e no centro da cidade, a noite grátis já será concedida acima de três diárias.

“O conceito da campanha levou em conta o estilo de vida do carioca, empregando cores quentes que traduzem bem o nosso clima, já que na cidade é verão o ano inteiro. As peças também trazem arranjos florais traduzindo a tropicalidade do Brasil, além de sofisticação com o uso de belas imagens de atrações nacionais e internacionais, contando sempre com a presença de personagens e frases descontraídas, ressaltando o estilo informal e praiano da cidade”, destaca Vitor Almeida, gerente de Marketing da Rede Windsor Hoteis.

“O Mundo no Rio”

Uma das propostas de “O Mundo no Rio” é percorrer a multiplicidade histórica e cultural da formação da cidade, visível em monumentos, construções e antigos conjuntos de prédios. Dessa forma, proporcionando sugestões de programas, como uma viagem histórica à influência portuguesa que inclui desde passeio à Ilha Fiscal, cenário do último baile da Corte, à visita ao Paço Imperial, primeira residência da Família Real. Tudo a apenas dez minutos do ousado Museu do Amanhã, construção com a assinatura do consagrado arquiteto espanhol Santiago Calatrava.

“Do Leme ao Pontal, o Rio descortina 86 quilômetros de faixa litorânea. São praias de extrema beleza, famosas em todo mundo e que apresentam uma boa infraestrutura. Queremos apresentar tudo isso aos brasileiros estimular a sensação de deslumbramento com o seu país, algo que os australianos fazem muito bem, ressaltando as riquezas que o Rio tem para oferecer”, explica Almeida.

Os hotéis da Rede também servirão de cenário para a campanha, já que possuem uma gastronomia diversificada, incluindo pratos nacionais e internacionais preparados por renomados chefs, entre eles, profissionais de origem italiana e suíça, além de bartenders especializados em variados drinks.

A campanha será divulgada nas redes sociais do Windsor e vai envolver todas as suas unidades no Rio. As equipes, altamente capacitadas para lidar com as novas exigências sanitárias de combate ao coronavírus, estão familiarizadas também com os pontos turísticos divulgados em “O Mundo no Rio”, com informações sobre as atrações e atividades propostas.

REDE WINDSOR HOTEIS

Há mais de 30 anos no mercado brasileiro, a Rede Windsor possui hotéis de três a cinco estrelas. Dona de um dos maiores grupos hoteleiros independentes do país tem 14 unidades no Rio de Janeiro, localizadas em Copacabana, Flamengo, Barra da Tijuca e Centro, além de duas unidades em Brasília.

A Rede ainda conta com o Centro de Convenções & Hotéis Windsor, o maior centro integrado de hotéis e eventos da capital fluminense, onde estão o Windsor Barra, Windsor Oceanico, além do Centro de Convenções. O espaço tem 24 mil m², com 100 salões multiúso, a maior plenária comporta até 2.500 pessoas, com capacidade de atender a um público flutuante de até sete mil pessoas. Como reconhecimento por excelência em hospedagem, figura também em premiações nacionais e internacionais.

Neste momento, a Rede Windsor possui unidades funcionando normalmente com rigoroso padrão de higienização, seguindo as orientações de uma consultoria técnica sanitária profissional, além de normas da OMS (Organização Mundial de Saúde). A empresa também tem investido em treinamentos e readequação dos seus serviços. Tudo isso para continuar oferecendo um atendimento de excelência e qualidade a todos os seus hóspedes.