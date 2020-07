19 hotéis e pousadas de Maresias reabertos em julho

Em São Sebastião (SP), a Praia de Maresias tem retomado as atividades turísticas de forma gradual. Com ocupação máxima de 50%, todos os empreendimentos hoteleiros do destino estão implementando rígidos protocolos sanitários determinados pelas autoridades de saúde, com segurança garantida pelo trabalho de prevenção e conscientização feito pela Associação de Pousadas e Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias desde o início da pandemia.

A apenas 173 km da cidade de São Paulo, a Praia de Maresias é uma ótima opção de destino em tempos de distanciamento social. Entre um mar cristalino e toda a exuberância da Mata Atlântica, Maresias oferece diversos passeios ao ar livre, gastronomia e variada oferta hoteleira. Confira abaixo os hotéis e pousadas que já reabriram as portas ou que estarão prontos para receber seus hóspedes ainda no mês de julho:

Arco-Íris Chalés e Pousada

O Arco-Íris Chalés e Pousada oferece chalés para até seis pessoas e equipados com cozinha e churrasqueira, assim como suítes para casais, sendo algumas com hidromassagem.

Pousada Azul da Cor do Mar

A 20 passos da areia da praia, a pousada conta com piscina, sauna, jardim, obras de artesãos locais e um café da manhã assinado por uma pâtissier especialista em bolos e geleias.

Beach Hotel Maresias

Com 150 metros de gramado de frente para o mar, o Beach Hotel oferece piscina climatizada, espreguiçadeiras, restaurante com sugestões de pescados e frutos do mar, sauna seca, salão de jogos e sala de brinquedos.

Pousada Maresias Beira-Mar

De frente para a praia, a Beira-Mar tem um deck pé na areia e piscina com vista para as ondas. Há quatro tipos de acomodações com todas as comodidades.

Hostel Caiçara

Parte de uma rede de hostels referência no litoral norte, o Hostel Caiçara é um agradável ambiente de convivência. Além de quartos coletivos e suítes privativas, oferece bicicletas e passeios.

Hotel Canto do Rio

Com clima de casa de praia, o Hotel Canto do Rio está a 20 passos da praia e é vizinho da Mata Atlântica. O hotel oferece piscinas adulto e infantil, quiosque pé na areia e SPA. Além disso, é pet friendly.

Pousada dos Condes

A Pousada dos Condes combina o serviço de um resort ao requinte e hospitalidade de uma vila balinesa. A estrutura de lazer conta com sala de cinema, sauna, academia, piscina e ofurô.

Pousada Katmandu

Em meio à vegetação, a Pousada Katmandu tem piscina aquecida, deck bar, sala de jogos, sauna, sala de TV, sala de leitura e playground. As suítes são bem equipadas.

Hotel Kiribati

Rodeado pela Mata Atlântica, o Hotel Kiribati é uma excelente opção para quem busca tranquilidade. Conta com amplas e aconchegantes suítes, café da manhã, piscina e estacionamento privativo.

Maresias Hostel

Com ótimo custo-benefício, o Maresias Hostel faz parte da rede Hostelling International e, no momento, trabalha somente com suítes privativas. Tem café da manhã, estacionamento, piscina e cozinha compartilhada.

Hotel Maui Maresias

O Hotel Maui Maresias, sinônimo de excelência em serviço, oferece suítes aconchegantes em clima intimista e romântico. O hotel boutique conta com espaçosa área externa, além de bar e lounge. Seu restaurante, o Guato Gastronomia, é reconhecido por sua culinária autoral e criativa.

Pousada Mosaico Brasil

A dois minutos a pé da praia, a Pousada Mosaico Brasil proporciona o clima ideal de férias. Há área de lazer com piscinas, sendo uma aquecida, e espreguiçadeiras, além de acomodações para até seis pessoas.

Pousada Pantai

A Pousada Pantai é o local ideal para quem busca exclusividade e praticidade a poucos metros da praia. Há 10 acomodações amplas e confortáveis, todas com cozinha equipada.

Pousada Pé da Mata

A Pousada Pé da Mata fica na base da Serra do Mar, em uma área verde preservada. São 12 acomodações, entre chalés, alguns com cozinha, e suítes, além de sala de jogos, piscinas adulto e infantil e churrasqueira. A pousada é pet friendly.

Pousada Refúgio de Maresias

Com um clima de tranquilidade, cores vivas e exuberante vegetação, a pousada oferece piscina junto a um bar de drinks, além de delicioso café da manhã e suítes aconchegantes.

Hotel Pousada Tambayba

De estilo caiçara, o Hotel Pousada Tambayba tem estrutura diferenciada a apenas 100 metros do mar, com piscinas, quadra de tênis, sauna, salão de jogos, campo de futebol e mais.

Pousada Toca da Praia

A Toca da Praia oferece piscina climatizada e espreguiçadeiras, quartos confortáveis, serviço de bar e um delicioso café da manhã repleto de itens caseiros. A pousada também é pet friendly.

Pousada Tubes Maresias

Além de piscina, salão de jogos e espaço para cozinhar, a pousada oferece quatro tipos de acomodações, entre duas categorias de suítes privativas, apartamento completo e dormitórios compartilhados.

Villa’l Mare

O Villa’l Mare é ideal para o lazer em família, com ampla piscina, sauna, hidromassagem, salão de jogos, área de churrasqueira, salões de descanso e brinquedoteca. O hotel oferece ainda o Restaurante La Trattoria.

Restaurantes e bares em Maresias

A maioria dos restaurantes, lanchonetes e bares de Maresias já está em funcionamento via delivery ou com retirada de pedidos no local. O atendimento presencial já acontece no Balada Mix, Espetaria Maresias, Sqina Bar e Restaurante Terral. O horário autorizado para receber clientes é das 11h às 15h, por determinação da prefeitura de São Sebastião.

APHMBR (Associação de Pousadas e Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias)

Fundada na década de 1990, a Associação de Pousadas e Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias reúne os empresários do ramo hoteleiro local, buscando trabalhar a imagem do bairro, otimizar compras e negociações dos associados, fomentar eventos locais e intervir em busca de melhorias para a praia. Atualmente, a entidade conta com 41 estabelecimentos associados.

Mais informações em: praiademaresias.com.br