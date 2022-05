No aniversário de 60 anos, Golden Tulip celebra sucesso da marca no Brasil e no mundo

De origem holandesa, bandeira ganhou nova logomarca comemorativa

A bandeira Golden Tulip, da rede Louvre Hotels Group, completa 60 anos em 2022 e festeja o sucesso da marca, consolidado no país e no mundo. No Brasil, a bandeira, que tem raízes holandesas e é representada por seis empreendimentos – Golden Tulip Natal Ponta Negra, Golden Tulip Brasília Alvorada, Golden Tulip Goiânia Address, Golden Tulip Porto Vitória, Golden Tulip Macaé e Golden Tulip São José dos Campos –, tem perspectiva de lançamentos próximos, mas ainda confidenciais, e em comemoração ao aniversário, ganhou uma logomarca comemorativa e planeja ações ao longo do ano, como o drink “blue sixty”, que será servido nos hotéis da marca até o fim do ano, além de ações promocionais pelo site goldentulip.com, com conteúdos especiais nas redes sociais, entre outras.

CEO da rede Louvre Hotels Group-Brazil, Paulo Michel

“Completar seis décadas de atuação no Brasil e no mundo, principalmente após atravessar os desafios da pandemia de Covid-19 nesses últimos dois anos, além da grande expectativa de expansão da marca, é a materialização dos pilares dessa bandeira: conforto, excelência e alegria compartilhados com hóspedes e colaboradores”, comemora o CEO da rede Louvre Hotels Group-Brazil, Paulo Michel.

A cultura que constitui a marca nesses 60 anos de operação nos mercados turístico e hoteleiro foi essencial na trajetória de êxito, como explica o CEO: “A bandeira Golden Tulip é a mistura perfeita entre trabalho e diversão, em que cada hospedagem é uma oportunidade única de viver uma experiência memorável, por meio de uma abordagem menos formal e mais humana nas viagens de negócios. Sempre com espírito jovem, a Golden Tulip incorpora o tradicional e o moderno ao oferecer uma visão lúdica da vida, do trabalho e das viagens. A proposta é sempre proporcionar algo especial e surpreendente para nossos hóspedes viverem e compartilharem enquanto estão hospedados conosco”, destaca Paulo.

At Golden Tulip, It’s Playtime, Anytime

Além de requinte, excelência e hospitalidade, o CEO acredita que as seis décadas de sucesso se estruturam de forma cosmopolita, porque têm uma receita universal: O entretenimento contínuo, a qualquer momento e em qualquer lugar: “Nos hotéis Golden Tulip, a filosofia é perfeitamente resumida em duas palavras: playtime, anytime – diversão a qualquer momento. Transformamos tudo em uma ocasião para comemorar, todos os dias. Reinventamos os códigos premium de hospitalidade com um espírito criativo, lúdico e elegante. Sua viagem, seja ela para entretenimento ou negócios, se traduz em uma equação simples: entretenimento, fluidez e equilíbrio, complementados com o toque característico local”, diz o CEO.

Drink Comemorativo

Até o fim do ano, todos os hotéis Golden Tulip no Brasil vão servir um drink autoral comemorativo, o “Blue Sixty”, composto por uma mistura multinacional de curaçau blue, cerveja e vodka. O objetivo é unir sabor e comemoração: “Nada mais convidativo e saboroso que brindar com cada hóspede essas seis décadas da marca”, diz Paulo Michel.

Louvre Hotels Group: 206 novos hotéis até 2024

A rede acumula outros motivos para comemorar. Até 2024, a Louvre Hotels Group planeja a abertura de 206 hotéis ao redor do mundo, totalizando 22.300 quartos. Em 2022, já no primeiro bimestre, foram abertos 15 novos hotéis, sendo 1700 quartos, e até o fim de 2022, a perspectiva se mantém positiva: Estão previstos 132 novos empreendimentos, somando 15 mil quartos. Em 2021, o Grupo abriu 122 hotéis, somando mais de 11 mil quartos ao portfólio, o que representa um total de 1.678 hotéis, de uma a cinco estrelas, e 143.745 quartos, em 54 países.

“A Louvre Hotels Group celebra essa perspectiva positiva e continua apostando em franquias e licenciamentos para direcionar o crescimento global, oferecendo a plataforma Le Desk – completa para os parceiros hoteleiros”, explica o gerente de novos negócios, Renato Carvalho.

Golden Tulip

No Brasil, a rede é responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn no Brasil, possuindo 13 hotéis em seu portfólio atual, distribuídos em localizações estratégicas por todo o país: Fortaleza, Goiânia, Natal, Sete Lagoas (MG), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí (RJ), Campo dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES) e Brasília (DF), onde detém duas unidades, além de mais três aberturas previstas até setembro.

Golden Tulip 60 anos