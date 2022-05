SÃO LUIZ DO PARAITINGA CRIA NÚCLEO DE ESTUDOS DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA PARA ESPECIALIZAÇÃO GRATUITA DE MÚSICOS

Atenção músicos! São Luiz do Paraitinga cria um Núcleo Música Viva, dedicado a estudos de Música Popular Brasileira para artistas com nível de conhecimento intermediário e avançado. Com inscrições abertas até o dia 09 de junho para nove oficinas gratuitas, a proposta engloba encontros quinzenais com aulas práticas e teóricas, práticas de banda e apresentações públicas. O projeto reúne mestres de excelência em diversas modalidades. Os interessados poderão se inscrever por meio de formulário online.

Núcleo Música Viva

A proposta do Núcleo Música Viva se diferencia dos tradicionais modelos de formação musical, sua metodologia irá estimular a criatividade e proporcionar autonomia no campo dos estudos, fortalecendo o processo formativo, com atividades contínuas de difusão e apresentações em espaços públicos da cidade, incluindo práticas de banda, improvisos, jam sessions e pockets shows. Os mentores irão promover apropriação e ampliação no entendimento da linguagem musical dos aprendizes.

CURSOS: Divididos em cinco módulos serão oferecidos 9 cursos, de 80 horas cada, com aulas mensais no formato presencial, durante os meses de agosto a novembro, nas modalidades de Canto Popular, Técnica Vocal, História e Prática de Repertório com Lenine Santos, Contrabaixo elétrico na Música Popular Brasileira com Sizão Machado, Piano e Harmonia com Heloísa Fernandes, Percussão Popular Brasileira com André Magalhães, Violão Popular Brasileiro com Ife Tolentino, Flauta com Toninho Carrasqueira, Trompete com Walmir Gil, Clarinete e Saxofone com Nailor Proveta e Trombone, eufônio e tuba com Valdir Ferreira.

SELEÇÃO: Poderão se inscrever músicos de todo Brasil. O Núcleo de estudos irá selecionar 10 músicos para cada curso e 5 ouvintes por modalidade, totalizando 90 participantes e 45 ouvintes. A seleção dos alunos acontecerá no mês de junho, em três etapas; por meio de análise do formulário de inscrição; vídeo com performance solo de uma música gravada ao vivo, preferencialmente com até 5 minutos, incluindo depoimento sobre suas expectativas quanto ao curso.

“Viva Produções Culturais”

O projeto é uma produção da “Viva Produções Culturais”, subsidiado pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo e tem apoio da Secretaria de Turismo e Prefeitura de São Luiz do Paraitinga.

Música Popular Brasileira

Núcleo de estudos de Música Popular Brasileira – nucleomusicaviva.com.br

Inscrições até 09 de junho – Formulário de inscrição – http://bit.do/inscricaonmv