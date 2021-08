Corinthians, Palmeiras e Santos promovem ação de solidariedade em prol da Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha São Paulo

Corinthians, Palmeiras e Santos se unem à Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) na rodada deste fim de semana em prol da Campanha do Agasalho. Os jogadores titulares vão depositar seus agasalhos nas caixas de coleta da entidade antes do início das seguintes partidas: Palmeiras x Fortaleza (07/8, às 21h) e o clássico Santos x Corinthians (08/8, às 16h). O objetivo é incentivar os torcedores a participarem da Campanha do Agasalho, ajudando, assim, milhares de pessoas em todo o Estado.

Corinthians, Palmeiras e Santos

“Neste momento em que ainda enfrentamos os desafios sociais impostos pela pandemia, aliado à onda de frio em São Paulo nos últimos dias, reforçamos a importância das doações para as famílias carentes e população de rua. Agradecemos aos clubes e aos seus torcedores por fazerem parte dessa corrente do bem”, afirma Bruno Semino, diretor executivo da Cruz Vermelha São Paulo.

Presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves

Gestos de solidariedade sempre estiveram presentes no futebol e servem para aproximar os torcedores dos clubes. “Por meio do Departamento de Responsabilidade Social, a atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade é constante no Corinthians. De maio a junho deste ano, realizamos nossa própria Campanha do Agasalho, com pontos de coleta no clube. Incentivamos nossos sócios e torcedores a doar naquele momento e agora reforçamos o pedido para que os corinthianos continuem ajudando, desta vez em benefício da campanha da Cruz Vermelha”, afirma o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves.

Presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte

“Faz parte da tradição do palmeirense participar de ações como a Campanha do Agasalho e tenho certeza que todos vão se mobilizar para ajudar. Carregamos em nosso nome o espírito de sociedade, cuja missão também é olhar para a comunidade como um todo. Toda ajuda será importante em um momento em que a população mais vulnerável sofre muito com o frio”, diz o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte.

Presidente do Santos, Andres Rueda

“Acreditamos que os clubes têm responsabilidade social com a comunidade onde estão inseridos e devem colaborar. A campanha da Cruz Vermelha é muito importante porque é uma ação na prática e incentiva outras iniciativas nessa corrente do bem”, afirma o presidente do Santos, Andres Rueda.

Diretor-executivo da Cruz Vermelha, Bruno Semino

Para o diretor-executivo da Cruz Vermelha, Bruno Semino, essa parceria é “extremamente importante para a Campanha do Agasalho” e a entidade segue aberta para outros clubes interessados em ajudar na ação.

Campanha do Agasalho

Campanha do Agasalho – A ação, iniciada em 31/5, está em sua 13ª edição e pretende arrecadar 35 toneladas de cobertores, roupas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza e ajudar mais de 30 mil pessoas no Estado. Até o momento, mais de 18 toneladas de doações já foram recebidas e metade já foi distribuída para a população de rua e para as 118 ONGs cadastradas junto à instituição.

Apesar da quantidade arrecadada, a entidade afirma que está longe da meta e reforça o apelo para que mais pessoas possam contribuir e possibilitar que as doações cheguem às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Bruno Semino pontua, ainda, que para evitar a transmissão do coronavírus durante a operação, todos os itens arrecadados permanecem alguns dias em “quarentena” antes de serem distribuídos. “Essa medida é necessária para garantir a proteção dos voluntários e dos beneficiados.”

Existem centenas de pontos de coleta da Campanha do Agasalho, que podem ser consultados no site https://www.aquecesp.org.br, na seção “Onde Doar”. Os endereços estão distribuídos entre os Shoppings Iguatemi, JK Iguatemi, Pátio Higienópolis e Market Place, em São Paulo, farmácias das redes Droga Raia e Drogasil, condomínios atendidos pela BBZ Administradora e muitos outros.

Cruz Vermelha São Paulo

Sobre a Cruz Vermelha São Paulo – Fundada em 1912, a Instituição atua como parte de um movimento humanitário mundial em benefício das pessoas em situação de vulnerabilidade ou envolvidas em desastre e situações de risco, como a atual crise sanitária que atinge o país e o mundo. A CV/SP auxilia 118 ONGs e lideranças comunitárias com doações de alimentos, roupas e calçados, além de promover ações nas áreas de saúde, educação e comemorações, como as ações de Páscoa e de Natal. Os interessados podem colaborar acessando o site https://cruzvermelhasp.org.br/ ou levando as doações diretamente para a entidade, localizada na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis.