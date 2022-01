Positivo Casa Inteligente faz parceria com Salinas Maragogi para automação de novo bloco do resort

Apartamentos do Vitória-Régia foram equipados com interruptores e controles inteligentes que acionam e gerenciam a iluminação, TV e ar condicionado, tudo integrado com dispositivo Echo Dot de 4ª geração

Ir para a praia de Maragogi, em Alagoas, ficar em um dos melhores hotéis all inclusive da América Latina e, depois de aproveitar o dia no paraíso de águas claras, desfrutar de um quarto com todo conforto e praticidade. Isso é o que o hóspede do Salinas Maragogi All Inclusive encontra ao chegar em um apartamento do bloco Vitória Régia. São 42 acomodações equipadas com soluções da Positivo Casa Inteligente que permitem controlar a iluminação, a TV e o ar condicionado por comandos de voz e que tornam a experiência no resort ainda mais completa e aconchegante.

Com o Smart Interruptor Wi-Fi, por exemplo, é possível acessar e controlar a iluminação do quarto, da cabeceira da cama, do banheiro ou da varanda, e com o Smart Controle Universal acionar a TV, o ar condicionado e o Echo Dot 4ª geração, dispositivo da Amazon que faz a integração com os demais produtos inteligentes compatíveis e permite pedir à assistente voz Alexa para acender as luzes, trancar portas e muito mais.

“Essa é a primeira instalação que fazemos no setor de hotelaria. Já temos várias parcerias com construtores, mas o Salinas Maragogi é nossa estreia em resorts e temos certeza que abrirá outras frentes, pois os benefícios para os hóspedes em termos de segurança e bem-estar são sensíveis”, diz José Ricardo Tobias, responsável pela Positivo Casa Inteligente.





Resort Salinas Maragogi

Daniel Almeida, gerente de Tecnologia da Amarante, Administradora do Resort Salinas Maragogi, explica que a implantação de soluções inteligentes nos apartamentos e suítes do resort é mais uma forma de atender a demanda de uma geração exposta às novas tecnologias. “Estamos sempre atentos ao que nossos clientes buscam e avaliamos que as soluções da Positivo Casa Inteligente vão nos ajudar na oferta de uma melhor experiência aos nossos hóspedes, com tecnologia e conforto.”



A Positivo Casa Inteligente é uma plataforma da Positivo Tecnologia com soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT). O portfólio inicial é composto por kits e produtos voltados à segurança, eficiência e automação de residências e estabelecimentos comerciais.