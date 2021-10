Negócios: como prestar consultoria de moda

Investir em ramos que estejam em alta no mercado é sempre mais garantido na hora de se tornar um empreendedor. O ramo de moda está crescendo cada vez mais, e se tornar um consultor de moda pode ser um grande passo para o sucesso. Reunimos para você algumas dicas de como prestar consultoria de moda.

O que é moda?

A moda, segundo a definição do dicionário, é um conjunto de opiniões e gostos, modo de agir e de viver. Ela é uma maneira de se expressar que está predominante no momento, e ela muda constantemente. A moda também é cíclica, ou seja, coisas que foram moda décadas atrás podem voltar a se tornar tendências de uma hora pra outra.

A moda tem um objetivo

A moda não se trata de um fenômeno individual, mas sociocultural. Ela imprime valores presentes na sociedade, os costumes e hábitos que a definem naquele momento. A moda acompanha todas as outras esferas da sociedade, como lutas sociais, ideologias políticas, posicionamento social e outros. Daí o motivo pelo qual ela muda o tempo todo. Seu objetivo é imprimir na história marcas que podem ser vistas, através do que se vende, através de fotografias etc.

Como a moda vem ganhando cada vez mais espaço

Usamos nossas roupas para nos expressar, comunicar para as pessoas nosso estilo de vida, nossas preferências, e isso é muito importante. As roupas podem ser usadas até como forma de protesto, de transmitir uma mensagem de luta ou representatividade. Dessa forma, estamos sempre buscando qual estilo e quais tendências mais se enquadram com nossa forma de viver.

A importância de um consultor de moda

Estar ligado às tendências que mudam tão rapidamente pode ser difícil, então poder contar com a ajuda de um profissional faz toda a diferença. Um consultor de moda pode apresentar seu olhar criterioso e te auxiliar a definir qual estilo combina mais com você, quais cores te valorizam, quais recortes, quais estampas etc. Mas como prestar consultoria de moda? Se você se interessa pelo assunto, vamos te ajudar a entrar no mundo da moda e ajudar as pessoas a usarem suas roupas a seu favor.

O que faz um consultor de moda?

Um consultor de moda auxilia o cliente em questões ligadas ao seu estilo, está por dentro das principais tendências de cores, peças, tecidos e combinações. Um consultor também pode prestar serviço a algumas marcas, auxiliando a selecionar produtos para um desfile, um ensaio fotográfico de lançamento de uma nova coleção, entre outras funções, como elaborar estratégias de divulgação dessas novas coleções.

Como prestar consultoria de moda

Para se tornar um consultor de moda você não precisa necessariamente de uma formação, mas fará toda a diferença você investir em algo que te traga aprendizado, como uma curadoria de estilo online ou qualquer outra especialização que faça com que você se destaque no mercado de trabalho. Isso fará com que surjam mais oportunidades de você atuar neste ramo.

Graduação em moda

Se você deseja ter um diferencial em seu currículo e oferecer um serviço de mais qualidade, existem cursos de graduação em moda. Muitas universidades ao redor do país ministram o curso para os que amam o ramo e têm vocação para ser um consultor e aprender como prestar consultoria de moda. As mensalidades do curso, a depender da cidade e da instituição de ensino onde pretende estudar, variam de R$500 a R1.500 reais. Com certeza essa experiência te fará sair na frente de seus concorrentes na hora de disputar uma vaga de consultor de moda.

O que um consultor de moda precisa saber

Mais importante do que atuar propriamente, é saber diferenciar moda de estilo. A moda é algo universal, que abrange um todo, e começa e acaba no que é possível se ver. Já o estilo é algo único, pessoal, individual, é o que nos diferencia dos demais. Um consultor de moda precisa estar atento ao que acontece no mundo para nos ajudar a enquadrar nosso estilo nela.

Quanto ganha um consultor de moda

Atualmente, um consultor de moda pode ganhar em média R$1.538,00. A remuneração pode aumentar, caso você seja graduado em moda e vá prestar serviços para editoriais de revistas, desfiles de moda, lojas especializadas no ramo, etc.

Um consultor de moda não é um consultor de imagem, e é importante não confundir os dois. Um consultor de moda analisa tendências, mudanças no mundo da moda ao redor do mundo, quais as novidades pertinentes para o desenvolvimento de seu trabalho. Já um consultor de imagem é especialista em pessoas, no estilo de vida de cada cliente, em seu tipo físico, formato do rosto, lugares que frequenta etc. Ele trabalha para valorizar o modo de se vestir como um modo de se comunicar com o mundo.

Se você pretendia descobrir como prestar consultoria de moda, esperamos que este artigo tenha sido útil. Compartilhe com seus amigos para que eles descubram também quantas nuances interessantes há nessa profissão.