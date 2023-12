Casual chic masculino: dicas para usar esse estilo

O vestir dos homens vem passando por diferentes transformações e entre as estéticas predominantes, o estilo casual chic masculino ganha espaço. Através de elementos de moda que conseguem tornar a imagem pessoal do homem moderno apropriada para diversos ambientes, o casual chic traduz elegância e personalidade em suas produções.

Aos homens que desejam propor uma atualização no visual, começar pelo casual chic é uma boa alternativa. Afinal, essa é aquela estética que nunca sai de moda e ainda garante uma aparência super charmosa. Confira dicas a seguir!

Entenda o que é o estilo casual chic

O estilo casual chic masculino trata-se da mescla de peças mais básicas com as mais sofisticadas, que garantem um visual adequado para diferentes ocasiões. O estilo é a pedida para homens que desejam repaginar o visual de maneira inteligente e repleta de personalidade.

Na montagem dos looks, as peças mais casuais podem ser usadas como base, enquanto as mais sofisticadas podem dar o toque final, o que alinha a produção com bom gosto na combinação dos elementos de moda que irão construir a estética no vestir do homem.

Quais roupas apostar no estilo casual chic masculino?

Antes de apostar em um determinado estilo para se vestir, é muito importante conhecer os tipos de roupa que fazem parte de uma estética. Ao saber quais são os elementos de moda que fazem parte de um determinado estilo, a combinação se torna mais fácil, o que garante um visual sem erros.

No estilo casual chic masculino, algumas peças são geralmente a escolha do homem que deseja estar pronto para qualquer ocasião. Isso se dá através de suas escolhas atemporais e equilibradas, proporcionando uma imagem pessoal de muita presença e estilo.

Aposte em camisas de cores neutras

Os tons neutros possuem justamente essa finalidade, equilibrar o visual sem pesar o look. Portanto, o uso de tons como branco, preto, azul-marinho, tons de cinza e bege são apostas certas para looks nesta estética;

Inclua calças chino estilosas

A calça chino é uma alternativa interessante no estilo casual chic masculino, pois consegue no mesmo visual manter a elegância sem a rigidez de uma calça de alfaiataria. O uso da peça com camisas sociais e calçados casuais ajudam a manter a imagem pessoal equilibrada. A modelagem slim é uma das mais procuradas por ser mais moderna. Aproveite e confira modelos de calça chino slim e atualize seu guarda-roupa!

Paletós arrematam o look

A terceira peça é um dos principais elementos de um look estilo casual chic masculino, e por isso complementar o look com esse item é fundamental. Além de deixar o visual harmônico, o blazer pode ser usado em qualquer ocasião, o que faz com que o look transite por diferentes espaços, com muito charme.

As roupas utilizadas nos looks casual chic masculino são versáteis e combinam com diferentes elementos da moda para os homens. Para arrasar na produção, a dica é conhecer cada uma delas e propor combinações que sejam compatíveis com os eventos em que serão utilizadas.

Dicas para montar looks masculinos no estilo casual chic

Uma vez que as peças são conhecidas, é hora de montar composições. O ponto positivo do estilo casual chic masculino, é que todas as peças usadas são práticas e possuem uma boa mescla com outras, o que facilita a escolha do que será usado.

Para montar uma composição estilosa, algumas dicas podem auxiliar nesse processo, alinhando bom gosto, versatilidade e equilíbrio em uma só produção. Veja:

Tenha peças curingas e básicas de boa qualidade

A peça curinga é aquela que serve para qualquer ocasião e por conta disso combina com diversas outras, deixando o visual ideal para qualquer evento. Na moda para homens, o ideal não é ter diversas roupas, mas investir em itens de qualidade, onde a vida útil é prolongada.

Com um armário construído com foco na durabilidade e versatilidade, é possível compor looks no estilo chic masculino com facilidade, o que torna o vestir do homem alinhado para qualquer evento, desde o ambiente de trabalho até um happy hour com os amigos.

Misture peças casuais e clássicas

Eis aqui o grande segredo do estilo casual chic masculino, a mistura de roupas clássicas com as mais básicas é o que garante que o visual final ficará alinhado para qualquer evento. Portanto, combinações com jeans e blazer, e camisa social com mangas dobradas e bermuda são muito bem-vindas

Além disso, apostar nas cores neutras como o preto e branco, nuances de bege e cinza são mais uma opção para manter sobriedade no visual e garantir que ele esteja adequado para o dia a dia e outros eventos específicos.

Invista em peças de alfaiataria para ter requinte no look

Ao pensar em um toque mais sofisticado em um look, é muito comum escolher a alfaiataria para fazer essa composição. A peça é uma das mais tradicionais do guarda-roupa masculino e traduz a elegância sempre que é utilizada.

Por esse motivo, apostar no uso de calças e blazers é uma forma de trazer esse toque mais formal aos looks do estilo casual chic masculino. O blazer pode ser usado como terceira peça para trazer um acabamento refinado ao visual, o que a deixa moderna e equilibrada.

Aposte em acessórios minimalistas

Falar de produções para os homens com um toque mais sofisticado, é citar acessórios minimalistas para complementar o visual com elegância e discrição. Os acessórios masculinos são um charme e a depender da ocasião podem ser usados com muito estilo.

O uso de relógio, pulseiras, cintos, colares com elos mais finos por dentro da camisa, além de anéis e brincos (pequenos e de boa qualidade) são alguns dos itens muito aproveitados para complementar o visual. Vale ressaltar que, para manter a elegância, esses itens precisam ser pequenos, o que garante uma produção alinhada.

Cuidado com o caimento das peças

O caimento é mais um ponto de atenção no estilo casual chic masculino, isso porque uma roupa apertada perde completamente o seu charme e deixa a estética do homem plenamente confortável, o que impacta negativamente em sua imagem pessoal.

Por isso, ao escolher peças mais ajustadas, é preciso ter atenção para que ela não seja de fato uma peça apertada ou menor do que deveria ser. Punhos barras devem estar alinhados, os botões jamais esgarçados, o que transmite um aspecto sofisticado e confortável.

Atenção com peças com logomarcas grandes

A presença de logomarca em peças do guarda-roupa masculino em grande escala evidenciam uma proposta de look mais casual e com menos espaço para combinar peças mais sofisticadas. Por esse motivo, ao usar camisas e outros itens com logomarcas maximizadas, a atenção deve ser redobrada.

A dica é apostar em peças em que caso a logomarca seja um elemento, ele esteja em tamanho menor, o que facilita a combinação. O estilo casual chic masculino tem como base a mistura de elementos elegantes com os mais básicos e, para isso, o equilíbrio do visual é muito importante.

Cuidado com estampas e cores vibrantes

A base de um look casual chic masculino é sem dúvidas a sua sobriedade. Por esse motivo, o uso das cores é feito com moderação, o que assegura uma imagem pessoal mais clássica e elegante. Dessa forma, se atentar às tonalidades das peças é essencial para garantir essa identidade.

Roupas com tonalidades mais vibrantes e estampas maximalistas traduzem um visual mais criativo e até mesmo despojado, o que não combina com a estética característica da pegada casual mesclada ao elegante. Opte sempre por cores que ressaltem a discrição sem perder o estilo. Destaque para o azul-marinho, tons de cinza, bege e branco.

Use um tênis casual neutro

O tênis é atemporal e nunca sai de moda. Justamente por isso, em uma versão mais clássica e sem grandes detalhes, seu uso pode fazer sentido em construções de looks casual chic masculino. Destaque para o tênis branco, em especial os modelos mais tradicionais.

A calça de chino com camisa social branca e blazer em alfaiataria é uma super opção para combinar o item e quebrar o excesso de formalidade que composições mais sofisticadas podem trazer, o que atualiza o visual e o deixa muito mais usual em diferentes ocasiões.

As mais diferentes combinações podem ser feitas através de peças do estilo casual chic masculino. Para compor um visual sem falhas, a dica é conhecer bem o guarda-roupa pessoal para combinar os itens com inteligência e personalidade, o que torna o visual final muito mais interessante. Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!

Imagem de itay verchik por Pixabay