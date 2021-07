A Prefeitura de São José dos Campos preparou uma série de atividades em comemoração aos 254 anos da cidade, entre elas uma exposição com fotos antigas e atuais, mostrando as mudanças urbanas ocorridas nas últimas décadas.

As imagens, que podem ser conferidas em vários parques e praças da cidade até o próximo dia 31 de agosto, contam ainda com a tecnologia QR Code, que direciona o munícipe para uma página na internet com informações e curiosidades sobre cada imagem proporcionando, assim, uma viagem pelo tempo.

Mais do que uma caminhada pela Parque Vicentina Aranha, Liliane Oliveira, aproveitou o sábado (17), para visitar a exposição. “Muitas pessoas não conhecem a história da cidade. É um aprendizado, enriquecedor conhecer um pouco mais da cidade onde mora, onde vive. São José me acolheu e eu a acolhi”, disse a carioca, joseese de coração.

Tesouro

Na região norte da cidade, Rosa Grossi interrompeu o passeio no Parque Roberto Burle Marx, mais conhecido como Parque da Cidade, para apreciar as imagens antigas e atuais do viaduto da avenida Rui Barbosa com a Igreja Matriz ao fundo.

“Isso aqui é um tesouro para todos nós. São José dos Campos merece ser homenageada por todos nós. É impossível não amar essa cidade”.

Exposição fotográfica marca os 254 anos de São José dos Campos

Confira os dias e locais da exposição

De 19 de Julho a 31 de Agosto

Parque da Cidade “Roberto Burle Marx”

Parque Vicentina Aranha

Praça Afonso Pena

De 19 de Julho a 5 de Agosto

Praça Ulysses Guimarães – Jardim Aquarius

Praça do Humanismo – Floradas de São José

Praça Cônego Antônio Manzi – Distrito de São Francisco Xavier

Praça Benedita Neri – Distrito de Eugênio de Melo

De 11 a 31 de Agosto

Praça 1º de Maio – ParqueNovo Horizonte

Praça Natal – Parque Industrial

Praça Papa Paulo 6°- Vila Tatetuba

Praça Benedito Santos – Jardim Santo Onofre

Comemore o aniversário da cidade e aproveite as atividades! Joseense nativo ou de coração sabe que bom mesmo é viver em São José.