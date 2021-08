Museu de Antropologia do Vale do Paraíba reabre no Dia do Patrimônio Cultural

O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba (MAV) reabriu nesta última terça-feira (17), no Dia Nacional do Patrimônio Cultural. O funcionamento será de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Dia Nacional do Patrimônio Cultural

Selma Fernandes, Diretora de Patrimônio reforça o convite para que a população visite as exposições que ficaram guardadas neste período de pandemia e que agora poderão ser visitadas. “Será um momento de retomada das atividades presenciais, já que durante este período em que estivemos com as portas fechadas, mantivemos nossos esforços para a conservação e manutenção de nosso acervo”.

Vale ressaltar que, todos os cuidados necessários de prevenção à Covid-19 serão tomados, como o uso de máscara e álcool gel.

Estão abertas três exposições para visitação: Sabores do Vale, Nas Trilhas da Música em Jacareí e Entre coleções.

Em Sabores do Vale, o visitante poderá conhecer mais sobre os hábitos alimentares dos primeiros povos que viviam na região do Vale do Paraíba e fazer um passeio pela história da comida como oferenda e devoção aos orixás.

A exposição Nas Trilhas da Música em Jacareí tem como objetivo tratar da história da música em Jacareí a partir dos sujeitos, seus saberes e fazeres da música popular jacareiense. Temas como FEMPO, Fanfarras, e Banda Sinfônica são abordados, além de homenagear José Maria de Abreu, Dalva Esper e outros mestres da nossa música.

Museu de Antropologia do Vale do Paraíba (MAV)

Já Entre Coleções celebra as quatro décadas do nosso Museu de Antropologia, completadas em 2020. A exposição começa a céu aberto, ocupando a Praça do Rosário, Praça Raul Chaves e Pátio dos Trilhos. As imagens no centro da cidade mostram ao público as diversas peças e, mais detalhes e histórias são contadas e representadas no interior do museu. Por fim, é possível assistir o vídeo de celebração do aniversário de 40 anos do MAV no canal do Youtube da FCJ.