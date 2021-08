Além do sabor, aparência e aroma são importantes para apreciar bebida

Seja para comemorar uma ocasião especial ou simplesmente relaxar ao final de um dia de trabalho, apreciar um bom vinho é uma verdadeira experiência. Como tal, ela pode e deve ser considerada sob todos os aspectos, que incluem, além do sabor, também o visual e o aroma da bebida. Utilizar os sentidos para degustar os variados tipos de vinhos não é uma prática exclusiva dos enólogos, e pode ser testada por qualquer pessoa.

Segundo o dicionário Aulete, degustar é “experimentar (comida ou bebida) para saber-lhe o sabor ou a qualidade”. Portanto, a degustação vai muito além do mero comer e beber – significa provar algo de maneira tão íntima a ponto de reconhecê-lo. Através da degustação do vinho, é possível saber sua origem e até a partir de que tipo de uva foi extraído. E, quando se leva em conta todos os sentidos, esse conhecimento fica ainda mais apurado.

Ficou curioso? Veja a seguir como degustar vinhos utilizando todos os sentidos.

Visão

A aparência do vinho pode conter informações importantes. Para começar, encha apenas ⅓ de uma taça, segure-a contra a luz e, por fim, incline-a para que o líquido role em direção às bordas. Isso permite que você observe a gradação de cores, o que pode dar pistas sobre a densidade e a saturação do vinho. Depois, dê um bom giro na taça e verifique se o vinho forma “lágrimas”, que escorrem pelas laterais. Em caso positivo, esse vinho tem maior teor alcoólico do que outros, o que quase sempre indica que são mais encorpados.

Olfato

Passemos para o olfato. Novamente, dê um giro na taça – esse movimento provoca a oxigenação do vinho e libera as partículas responsáveis pelo aroma – e posicione seu nariz sobre ela. Sinta os cheiros de forma curta e prolongada e deixe a informação chegar ao seu cérebro. E, sim, cheiros, no plural. Existem vários aromas em uma taça de vinho, que vão desde notas frutadas e florais até especiarias. Tente identificar os cheiros que sente no vinho portada, por exemplo, e veja se consegue acertar.

Paladar

Finalmente, é chegada a hora de provar! Tome um pequeno gole de vinho e gire-o em sua boca até cobrir quase toda a língua, pois isso ajuda a liberar os sabores. Se você está degustando vários vinhos e quer manter o paladar apurado, deve cuspir a bebida em seguida. Você vai sentir vários gostos, inclusive aqueles dos ingredientes identificados pelo seu olfato. Além disso, as papilas gustativas permitem determinar se o vinho é equilibrado e harmônico.

Foto:Divulgação- istock