Feira do Bolinho Caipira 2021 acontecerá um sistema pague e leve e terá show on-line para população

Neste mês de agosto, dedicado ao Patrimônio Nacional, a Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ) celebra o Patrimônio Imaterial jacareiense: o Bolinho Caipira. A Feira do Bolinho Caipira 2021 acontecerá em novo formato, respeitando os procolos de segurança determinados para a pandemia da Covid-19.

Nos dias 27, 28 e 28 de agosto, das 14h às 21h, o bolsão do estacionamento do Parque da Cidade abrigará 15 entidades beneficentes da cidade, habilitadas via edital de credenciamento. Cada barraca irá vender o tradicional Bolinho Caipira, com farinha branca e recheio de linguiça, além de uma segunda opção de receita, à escolha das entidades.

O sistema de compra será o Take Way, pegue e leve. Também serão vendidos doces, vinho quente e quentão. Vale ressaltar que, o consumo no local da feira será proibido.

Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ)

Convite à população – A FCJ, por meio da Diretoria de Eventos, preparou um convite diferente, adaptado às programações on-line, para convidar toda a população para a Feira do Bolinho Caipira.

Nesta sexta-feira, às 19h, será lançado no canal do Youtube da instituição o Show Feira do Bolinho, com a participação musical do grupo Colcha de Retalhos e dos artistas Oreh Rodrigues e Daniel, Demétrio Mussi e Alê Freitas. A apresentação será do Valdemar Jurema, personagem do ator Mário Neto.

Feira do Bolinho Caipira

Elton Rivas, Diretor de Eventos, reforça que neste ano, pelos cuidados ainda necessários com a Covid-19, não serão realizadas as tradicionais apresentações musicais acontecendo durante a Feira do Bolinho. “A FCJ adaptou a programação e promoveu um show que estreia uma semana antes do evento, que além de valorizar a cultura regional, também serve como divulgação da festa”.

A programação foi gravada na Sala Mário Lago, com o cenário assinado pelo Mário Alsemo Elisei da Silva e produção audiovisual da Gláucia Faria.