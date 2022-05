Mulheres do projeto “Cerâmica Vargem do Tanque” resgatam a cerâmica rústica em Cunha (SP)

Em 2021, a iniciativa, apoiada pela Suzano, registrou crescimento de cerca de 30% nas vendas em relação ao ano anterior

O projeto “Cerâmica Vargem do Tanque”, apoiado pela Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, tem incentivado e fortalecido a produção da cerâmica rústica na cidade de Cunha, no interior paulista. Por meio da iniciativa, artesãs têm resgatado a arte primitiva e conquistando uma nova fonte de renda familiar com a comercialização dos artefatos. Em 2021, o faturamento das vendas registrou aumento de 30% em relação ao ano anterior.

“A Suzano valoriza as pessoas que inspiram e transformam. Por isso, nos últimos cinco anos, vem sendo uma fonte de incentivo e apoio ao projeto ‘Cerâmica Vargem do Tanque’, gerando desenvolvimento sustentável na região e, seguindo nossa meta de longo prazo, colaborando para mitigar o problema da distribuição de renda nas áreas em que atuamos. Além disso, nos Espaços de Sustentabilidade das Unidades da Suzano, em Jacareí e na cidade de Suzano, as artesãs podem comercializar os seus produtos”, conta Adriano Martins, consultor de Desenvolvimento Social da Suzano.

Eugênia Aparecida de Souza, 45, mora em Cunha (SP) e é ceramista. Apesar de residir na Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura, só teve contato com a produção artesanal em 2017, quando foi fundado o projeto Cerâmica Vargem do Tanque. “Entrei no projeto desde o início, quando ele foi criado. Minha filha, Bruna Letícia de Souza, também participa e trabalhamos juntas. A cerâmica acabou se tornando uma fonte de renda para minha família”, conta Eugênia.

As peças produzidas pela iniciativa não utilizam da alta temperatura comum na região, são modeladas na mão, com acabamento e impermeabilização com cera de abelha. Segundo Bruna Letícia, o intuito do grupo de ceramistas é resgatar a arte da cerâmica primitiva na região.

“Esse projeto é muito importante para nossa comunidade, pois apesar de morar em uma cidade representativa nessa arte, não tínhamos experiência com cerâmica. Ao todo, foram dois anos de cursos, aprendendo sobre cerâmica básica e cerâmica avançada, e até hoje, eu e minha mãe, estamos juntas no grupo”, relata a jovem.

Por meio das vendas das peças de cerâmica, Bruna e a sua mãe, Eugênia, conseguiram construir o seu próprio ateliê, dessa forma, expandindo as vendas. “Foi uma conquista muito grande para nós. Hoje também vendemos em casa. É uma relação de companheirismo”, relata Bruna.



Atualmente, as ceramistas vendem as peças artesanais nas Casas do Artesão, Cervejaria Caminho do Ouro e Celeiro do Pinhão, todos na cidade de Cunha. Além das comercializações que acontecem com clientes diretos. Neste ano, o Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha (ICCC), na qual o grupo de ceramistas é filiado, cedeu um espaço para comercialização na Rua Zenaide F. T. Leite, 1-223, em Cunha. Nos quiosques serão vendidos produtos do grupo quinzenalmente, aos sábados e domingos, das 9h às 15h.

