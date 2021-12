Lançamento do filme “Doutores coloridos” em Jacareí

DOUTORES COLORIDOS

Filme Documental produzido com recursos do PROAC LAB 2020

WWW.DOUTORESCOLORIDOS.COM

WWW.CINECLUBEJACAREI.COM.BR

WWW.DOUTORESCOLORIDOS.ORG.BR

ESTRÉIA NESTA SEXTA FEIRA DOCUMENTÁRIO SOBRE A TRAJETÓRIA DOS DOUTORES COLORIDOS QUE LEVAM LEVEZA E ACOLHIMENTO AOS HOSPITAIS, ASILOS E ESCOLAS NO VALE DO PARAÍBA.



O documentário Doutores coloridos (Direção: Tom Gomes, 2021) conta com a participação dos palhaços coloridos, além de psicólogos e médicos que atuam no Hospital São Francisco de Assis. O filme foi produzido pelo Cineclube Jacareí, com Direção de Tom de Gomes, com verba do recurso estadual PROAC LAB 2020 (Aldir Blanc – Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020).

“Doutores coloridos”

Sinopse: O documentário “Doutores coloridos” conta a história dos palhaços coloridos que fazem visitas a pacientes com câncer em hospitais na cidade de Jacareí. O projeto foi fundado em 2009 e ao longo dos anos vem expandindo seu campo de atuação para asilos e escolas, com atividades culturais e educativas. O documentário também aborda o contexto de criação da casa da alegria, que acolhe familiares de pacientes internados no hospital São Francisco de Assis.

Classificação: Livre

Ano de Produção: 2021

Duração: 15′

Gênero: Documentário

Produtoras: Corvo Produções, Cineclube Jacareí e Latinxs Filmes

Distribuidora: Latinxs FIlmes

SESSÕES ESPECIAIS E PRÉ-ESTREIAS – SEXTA 10/12/21

Data: 10/12/2021 (Sexta-feira)

Local do evento: Sala Mário Lago (R. Barão de Jacareí, 122 – Centro, Jacareí – SP, 12300-000)

Sessão acessibilidade – Tradução simultânea libras e legenda

19 horas – Recepção

19:30h – Exibição do documentário (15 minutos)

Inscrição: https://www.sympla.com.br/lancamento—documentario-doutores-coloridos-acessibilidade__1434710

Sessão Lançamento Oficial

20 horas – Recepção

20:30 – Exibição do documentário (15 minutos)

Inscrição: https://www.sympla.com.br/lancamento—documentario-doutores-coloridos__1433990

Apresentação musical: Nadhia Farid

Público-alvo: O projeto “Doutores coloridos” pretende abarcar primordialmente interessados em temáticas abordadas pelo filme, tais como: ação cultural em ambientes hospitalares, clown, formação de palhaços para ambiente hospitalar, tratamento do Câncer e voluntariado.

Realização: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Programa de Ação Cultural – ProAC LAB 2020, Governo Federal e Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017)

Apoio: Prefeitura de Jacareí, Fundação Cultural José Maria de Abreu e Cineclube Jacareí

SESSÕES ESPECIAIS E PRÉ-ESTREIAS – DOMINGO 12/12/21

Data: 12/12/21 (Domingo)

Local: Virtual – Streaming

Sessão acessibilidade – Tradução simultânea libras e legenda

15 horas – Exibição do documentário (15 minutos)

15:30h – Debate

Inscrição: https://www.sympla.com.br/lancamento-virtual—documentario-doutores-coloridos-acessibilidade__1434716

Sessão Lançamento Oficial

19 horas – Exibição do documentário (15 minutos)

19:30 – Debate

Inscrição: https://www.sympla.com.br/lancamento-virtual—documentario-doutores-coloridos__1434718

Público-alvo: O projeto “Doutores coloridos” pretende abarcar primordialmente interessados em temáticas abordadas pelo filme, tais como: ação cultural em ambientes hospitalares, clown, formação de palhaços para ambiente hospitalar, tratamento do Câncer e voluntariado.

Realização: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Programa de Ação Cultural – ProAC LAB 2020, Governo Federal e Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017)

Apoio: Prefeitura de Jacareí, Fundação Cultural José Maria de Abreu e Cineclube Jacareí