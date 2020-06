Multicampeão Roger Federer anuncia que não joga mais em 2020

Roger Federer não vai mais entrar em quadra em 2020. Nesta quarta-feira (10), o tenista anunciou em seu perfil oficial do Twitter que precisou de nova cirurgia no joelho direito, que já tinha sido operado em fevereiro, e vai aproveitar o restante do ano para se condicionar.

O atual número quatro do mundo anunciou no início do ano que sentia incômodos no joelho e, após exames e discussões com sua equipe, passou por uma artroscopia na Suiça. Com isso, Federer já ficaria de fora de Roland Garros, além dos torneios do circuito profissional da ATP de Bogotá, Indian Wells e Miami.

A expectativa era de que o suíço de 38 anos retornasse às quadras para a temporada de grama, porém, a recuperação do tenista não foi como a esperada e seu próprio técnico, Severin Luthi, admitiu que o processo estava sendo lento, e Federer só voltaria às quadras em setembro.

Entretanto, o tenista utilizou hoje (10) o Twitter para encerrar as expectativas.Roger Federer✔@rogerfederer

“Algumas semanas atrás, depois de sofrer um revés durante minha reabilitação inicial, tive que fazer um rápido procedimento artroscópico adicional no joelho direito. Agora, como eu fiz antes da temporada de 2017, planejo aproveitar o tempo necessário para estar 100% pronto para jogar no meu nível mais alto. Sentirei muito a falta dos meus fãs e do circuito, mas farei o possível para ver todos novamente no circuito no início da temporada de 2021”.

Roger Federer

Em 2016, Roger Federer ficou seis meses longe das quadras para se recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo, reparando um rompimento no menisco. No ano seguinte, o suíço conquistou o Australian Open, os Masters 1000 de Miami, Indians Wells e Xangai, além de ter vencido Wimbledon sem perder um set sequer.



Foto:© Reuters/Kai Pfaffenbach/Direitos Reservados

Agência Brasil