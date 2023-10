Mr. Olympia Brasil Expo impulsiona o crescimento do mercado de nutrição esportiva no país

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri), ele será de pelo menos 9,6% até 2027. Musculação e influenciadores também são apontados como responsáveis por esse upgrade.

O Pro Magno, em São Paulo, será, entre os dias 27 e 29 de outubro, a casa do maior evento de nutrição esportiva e moda fitness do país: o Mr. Olympia Brasil Expo 2023. A feira deve abrigar mais de 50 marcas, oferendo novidades para todos os aficionados por esse mercado que não para de crescer. “Não há dúvidas que esse crescimento passa pelo interesse da população pelos exercícios físicos, principalmente pela musculação, por eventos como o nosso, e pela força dos influenciadores digitais nesse segmento. Esperamos crescer 12% em relação à edição passada”, diz Ana Paula Leal, Graziano, CEO da Savaget Promoções & Eventos, organizadora do Mr. Olympia Brasil Expo, em conjunto com a Musclecontest.

Para quem gosta de números, vamos a eles: o Brasil é o segundo país que mais tem academias, batendo a casa de 30 mil estabelecimentos afins, perdendo apenas para os Estados Unidos, onde esses points de malhação ultrapassam 40 mil. Sendo mais exato, levantamento recente da Cortex, moderna plataforma de vendas, são 32.011 academias ativas no país.

Como se sabe, a musculação é um dos principais carros-chefes delas, sendo recomendada para pessoas de todas as idades. O que o mercado de nutrição esportiva tem a ver com isso? Oras, todo praticante apaixonado de musculação sabe – e os profissionais de nutrição e educação física podem confirmar isso – que resultados consistentes nessa modalidade passam pela suplementação alimentar.

Não é difícil, portanto, entender o crescimento constante do mercado de nutrição esportiva. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri), ele será de pelo menos 9,6% até 2027.

Influenciadores e bodybuilding

Quando fala na força dos influenciadores na impulsão do mercado de nutrição esportiva, Graziano está sendo cirúrgica. Esses ídolos fitness, que propagam os benefícios de wheys, creatinas e afins, acumulam muitos seguidores interessados pelo tema nas redes sociais. Renato Cariani, por exemplo, conhecido fisiculturista e empresário, ao lado de Felipe Franco, também atleta e homem de negócios no mesmo segmento, além de deputado estadual, acumulam, juntos, mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e no YouTube.

Bodybuilding

Outro fator que ajuda a alavancar o mercado da nutrição esportiva no país é a visibilidade que as competições de bodybuilding dão à pratica da musculação. Uma delas é justamente a disputa que ocorre no Mr. Olympia Brasil Olympia Expo, reunindo mais de mil atletas, que sonham com glórias alcançadas por Felipe Franco e companhia. “O Brasil é referência mundial nessa modalidade. Nossos atletas são respeitados lá fora, e isso, com certeza, inspira os adeptos da musculação, mesmo quando não existe por parte deles o desejo de competir”, diz Tamer El Guindy, CEO da Musclecontest. Em termos de investimentos no bodybuilding, o Brasil só perde para os Estados Unidos e para os Emirados Árabes. Mas estamos chegando lá. Em breve, poderemos ultrapassar esses países.

A edição 2022 do Mr. Olympia Brasil Expo atraiu 50 marcas de nutrição esportiva e moda fitness, acumulando R$ 50 milhões em negócios. Cerca de 20 mil pessoas passaram pelo evento. A de 2023, pelo que tudo indica, tem tudo para quebrar esses recordes.

Mr. Olympia Brasil Expo 2023

