Gigante canadense vence todas as provas e conquista o título do Força Bruta 2022

Com 100% de aproveitamento, JF Caron foi o melhor entre os quatro atletas do exterior, classificados entre os homens mais fortes do mundo. O segundo lugar ficou com o estoniano Rauno Heinla, seguido por Rob Kearney, dos Estados Unidos, e Dmitrii Skosyrskii, da Rússia

JF Caron é, literalmente, o grande campeão da nona edição do Força Bruta 2022. Com 1m90 de altura e 154 quilos, ele ergueu, arremessou e puxou cerca de 14 toneladas na manhã deste domingo (13) no Parque Teresa Maia, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, no evento que reuniu alguns dos homens mais fortes do mundo. A competição contou com um público animado – que cumpriu os protocolos de segurança em função da pandemia – e foi transmitido para todo o Brasil pela Rede Globo, dentro do programa Esporte Espetacular. O vice-campeão foi Rauno Heinla, da Estônia, seguido por Rob Kearney, dos Estados Unidos, e Dmitrii Skosyrskii, da Rússia.

JF Caron

Caron demonstrou muita determinação e colocou os músculos para funcionar com 100% de potência. Como resultado, dominou e venceu a três provas disputadas no Força Bruta. Ele levantou uma tonelada na prova da Carroça Humana, mandou para o ar 215 quilos no Arremesso de Barril e arrastou 12 toneladas na disputa do Carga Pesada. “Foi uma competição muito dura e estou muito feliz com o resultado. As provas que mais exigiram foram o deadlift (carroça) e o caminhão. Mas a torcida foi incrível, fez muito barulho e deixou o torneio com uma atmosfera muito positiva”, disse o canadense, que promete retornar para defender o título do Força Bruta em 2023.

Caron comemora com troféu -Foto:Rodrigo Dod / Savaget

A primeira prova do dia foi Carroça Humana. Caron foi o único a erguer o equipamento com a carga total – nove pessoas. E fez isso duas vezes. Kearney e Heinla executaram os movimentos de deadlift até atingir a carga máxima, mas, diferentemente do canadense, não conseguiram levantar a carroça com nove pessoas. Dimitrii chegou a oito.

O show do canadense continuou no arremesso de barril. Ele foi, de novo, o único a jogar 10 barris, com pesos entre 17 kg e 26 kg, por cima de uma barra de cinco metros de altura. Os demais atletas conseguiram, cada um, mandar cinco para o outro lado do pórtico.

A consagração de JF Caron veio no maior desafio. Ele puxou um caminhão Mercedes-Benz Arocs 8×4 de 12 toneladas por 15 metros em 20seg16 e “fechou a conta com 100% de aproveitamento”. O segundo colocado na prova, Rauno Heinla, fez o tempo de 1min04seg27. O norte-americano e o russo não conseguiram cruzar a linha de chegada.

Caron, o maior e mais pesado atleta do Força Bruta, conquistou o título com 12 pontos. Heinla e Kearney empataram com 7,5 pontos, mas o estoniano levou vantagem no desempate, que foi a prova do caminhão. O russo Dimitrii conseguiu três pontos. O campeão faturou uma premiação de US$ 5 mil (cerca de R$ 26 mil). O total de premiação foi de US$ 12 mil (cerca de R$ 63 mil).

“A nona edição do Força Bruta foi um sucesso, confirmando que caiu no gosto dos brasileiros. Um domingo de sol no lindo Parque Teresa Maia, na Granja Viana, em Cotia, e que teve o prestígio de um público que vibrou muito com os homens mais fortes do mundo. Com a transmissão ao vivo da Rede Globo, chegamos a mais de 8 milhões de pessoas de todo o País”, resumiu Ana Leal Graziano, diretora da Savaget & Excalibur Promoções, organizadora do evento.

OS ATLETAS

Rauno Heinla (Estônia)



39 anos // 133 kg // altura: 1,83m

-6 títulos de homem mais forte da Estônia

-Campeão do Arnold South America Pro Strongman Champion 2017

-Campeão do Arnold Classic Austrália 2018

-Campeão do World Deadlift Championships 2019

Jean-François Caron (Canadá)

39 anos // 154 kg // altura: 1,90m

-9 títulos de campeão canadense de Strongman

-9 vezes finalista do Campeonato Mundial de Strongman

Dmitrii Skosyrskii (Rússia)

23 anos // 125kg // altura: 1,78m

-Campeão do People Are Stronger Than Machines 2019, 2020, 2021

-Campeão do Siberian Power Show 2019

-Campeão do Eurasian Games 2019, 2020, 2021

Rob Kearney (EUA)

30 anos // 129 kg // altura: 1,78m

-Campeão do Arnold Australia Pro Strongman World Series de 2019

-Campeão do Canadian National Log Press Championship 2017

-Campeão do Giants Live North American Championship 2017

-Campeão do Log Lift World Championship 2016

