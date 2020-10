Movida investe no mercado de São José dos Campos

A Movida Aluguel de Carros volta a investir no mercado de São José dos Campos ao abrir uma nova loja em um ponto estratégico da cidade, com o objetivo de levar maior comodidade aos consumidores. Com uma área superior a 3.400 metros quadrados, a locadora pretende aumentar em 30% a quantidade de atendimento e de aluguéis na região.

A recém-inaugurada unidade chega com layout mais moderno, inovando e oferecendo serviços como o Web Check-in, que permite ao cliente fazer suas reservas através do aplicativo, internet e whats app, tornando a experiência em loja ainda mais agradável.

Jamyl Jarrus, Diretor Executivo Comercial e de Marketing da Movida

O local escolhido é na Avenida Eduardo Cury, no Jardim das Colinas, próximo à Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e da Rodovia Monteiro Lobato (SP-050). “Este ponto é muito importante para a nossa estratégia de expansão na cidade, principalmente pela sua localização privilegiada para o cliente que pretende viajar, onde trazemos mais comodidade e modernização”, comenta Jamyl Jarrus, Diretor Executivo Comercial e de Marketing da Movida.

Desde 2016, quando possuía 29 lojas, a Movida cresceu quase nove vezes, atingindo a marca de 258 pontos próprios de atendimento e uma frota total de 110 mil carros.

Movida Aluguel de Carros

A MOVIDA é uma empresa de aluguel de carros que oferece soluções inovadoras em mobilidade urbana para todo tipo de necessidade. Pioneira em oferecer serviços como aluguel mensal para pessoa física, wi-fi no carro, pré-pagamento e chatbot nas redes sociais, foi a primeira locadora do País a ir além do carro e incluir o aluguel de bicicletas, triciclos e Tuk-tuks elétricos, ajudando a revolucionar o setor de locação no Brasil. Antenada aos novos tempos, investe em sustentabilidade, sendo a primeira locadora de veículos no mundo, listada em bolsa, a receber a Certificação de Empresa B, fazendo parte de um seleto grupo de companhias que têm como modelo de negócios o desenvolvimento socioambiental. No Brasil, foi a primeira a ter um programa como o Carbon Free, que neutraliza as emissões de CO2 das locações dos seus clientes.

Desde 2006 no mercado, a Movida foi adquirida em 2013 pela JSL, abriu capital em fevereiro de 2017 e hoje é uma das empresas da SIMPAR S.A. Com perfil inovador aliado a forte governança corporativa, atua tanto no varejo, com aluguel de carros, como no mercado corporativo, com a terceirização de frotas para empresas, além da venda de seminovos. Após investimentos de mais de R﹩9 bilhões nos últimos três anos, conta com uma frota de mais 105 mil veículos, 184 lojas de aluguel de carros e 66 de seminovos.

Mais informações no site da Movida