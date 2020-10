COOP REVITALIZA MARCA DE OLHO NA EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS

Ao completar 66 anos de fundação e visando fortalecer ainda mais a sua marca e posicionamento no mercado, além da necessidade de proporcionar maior clareza aos seus principais atributos, a Coop – Cooperativa de Consumo apresenta a partir de 22 de outubro, a revitalização de sua marca, a qual traz uma nova identidade verbal e visual.

Desenvolvido pela área de Marketing da Coop em conjunto com a Interbrand, o estudo de branding foi iniciado em agosto de 2019 e focado na necessidade de desmembrar e dar identidade aos atuais negócios – supermercado e drogaria – e também uma forma de reforçar que a Coop é uma rede de varejo colaborativo que ajuda seu cooperado e cliente a resolverem tudo num só lugar, transformando sua vida e da comunidade.

Marcio Valle, presidente executivo

Segundo Marcio Valle, presidente executivo, as mudanças implantadas proporcionam maior transparência e coerência na forma de expressar e apresentar o Jeito de ser e fazer da Coop junto aos cooperados e clientes. “Queremos deixar clara a nossa proposta de valor e raízes, além de ressaltar os princípios cooperativistas num formato contemporâneo e nunca esquecendo da promessa de que cooperar transforma”, explica.

A partir de agora, os principais atributos que sustentam o posicionamento da Coop estão concentrados nos pilares dos 3 C’s; Convivência – sua forma calorosa e acolhedora de construir relações próximas e de fazer as coisas juntos; Conveniência – variedade de produtos e soluções disponibilizadas em todos os pontos de contato e que ajudam os cooperados e clientes a resolverem tudo num único lugar, e Consciência – contribuir para que as pessoas consumam de forma mais consciente, sem esquecer que as iniciativas sociais da Coop já contribuem para a transformação das comunidades onde atua.

Susana Souza, gerente de Marketing

“Seguindo o planejamento estratégico da Coop, fica cada vez mais clara a necessidade do desmembramento dos negócios atuais – supermercado e drogaria – e outros que virão. Por isso, foi necessário o redesign do logo e alterações nas cores para melhor identificação de cada um”, explica Susana Souza, gerente de Marketing.

A atualização da marca corporativa – master brand, além de manter toda a sua história, traz o frescor da modernidade para acompanhar as mudanças de mercado e evolução dos consumidores. Para as marcas dos negócios – Coop Supermercado e Coop Drogaria, destacou-se o seu protagonismo ao dar mais clareza a cada um deles por meio de cores próprias, mantendo apenas o azul como fio condutor, e trazendo o descritivo dos negócios (supermercado e drogaria) para as logomarcas, facilitando a identificação e reafirmando que a Coop é para todos.

O supermercado ganhou cor laranja (cor quente que traz a personalidade calorosa da marca). Já drogaria passa a ter a predominância da cor verde (traz um novo frescor para a marca. Tem ligação com saúde, bem-estar, saudabilidade). A tipografia está mais moderna, elegante e com abuso da iconografia.

“As demais marcas – Coop Retira, Coop Entrega, Sempre Coop, Coop Facilita, Revista Coop, Oi Coop e Coop faz Bem também passam a ter identidades próprias”, acrescenta Susana Souza.

Para a Interbrand, o maior desafio do projeto foi valorizar ainda mais o cooperativismo, trazendo mais relevância para o conceito e diferenciação para a marca. “A partir da sua essência de cooperação, fomos entender qual é o papel relevante e único que a marca poderia ter para as pessoas. A marca Coop deseja transformar o consumo em uma experiência que associa conveniência, consciência e convivência. O contexto da pandemia e os novos sentimentos dos consumidores deram ainda mais importância para estas necessidades. A cooperação é passado, presente e futuro para a Coop e a nova marca inaugura um momento de novas possibilidades para todos”, aponta Rodrigo Marques, diretor de Estratégia da Interbrand.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.