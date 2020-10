Outubro Rosa: Homenagens marcam mulheres integrantes da Casa Rosa

Uma tarde de emoções e homenagens na Casa Rosa em São José dos Campos, neste último dia 21, que reuniu mulheres que venceram ou estão em tratamento contra o câncer para um dia de beleza e ensaio fotográfico

A ONG é responsável em estimular a autoestima das mulheres em tratamento com arrecadação de cabelos para confecção e doação de perucas. A Casa Rosa sob a responsabilidade da cabeleireira Maria Sandim promove também os cuidados, manutenção e higienização das perucas. Para este trabalho conta com a parceria da Raiz Latina, empresa de cosmética capilar que oferece os produtos para higienização e coloração de cabelos.

Uma das mulheres a ter a peruca é a analista de RH Luciana Cubi, que há nove meses iniciou o tratamento. – ” A Casa Rosa teve o cuidado de saber como era o meu cabelo antes do tratamento por fotografia e fizeram uma peruca semelhante, no comprimento e na cor loira com a luzes. É um trabalho que resgata a nossa autoestima”.

Neste dia de comemoração, as mulheres ganharam um ensaio fotográfico. A sessão de fotos foi realizada pelos alunos do projeto” Divando a Vida”, do colégio Univap que realizam esta parceria há cinco anos com a Casa Rosa e o GAPC.

” Não há satisfação melhor do que ver as mulheres com o sorriso no rosto quando elas resgatam a autoestima com nossas perucas. Na hora que acabamos de aplicar o cabelo pela primeira vez, já vem o sorriso”, falou Maria Sandim idealizadora da Casa Rosa.

A empresária e CEO da Raiz Latina, Telma dos Santos falou da importância do voluntariado. -” A Casa Rosa só existe por conta do envolvimento das pessoas que participam de várias maneiras, desde o voluntário que doa o cabelo, quem confecciona e trata os cabelos a profissionais como assistentes sociais e psicólogos. E ajudar o próximo é muito nobre e queremos poder ter mais gente ajudando este projeto que faz tão bem para quem doa e para quem recebe”.

Estiveram presentes no evento também representantes das entidades: Casa de Gestantes GACC e GAPC.

Troféu Raiz Latina – 20 anos

A Raiz Latina completou 20 anos de fundação e promoveria uma festa em março, onde realizaria homenagens para algumas pessoas, com entrega de troféus pelo reconhecimento de talentos e por serviços prestados para a sociedade. A festa foi suspensa por conta da pandemia do coronavírus. E neste dia 21 de outubro, na Casa Rosa, a empresária e CEO da empresa capilar, Telma dos Santos entregou o troféu para Maria Sandim, pelo trabalho que ela desenvolve com as mulheres que tratam do câncer.

