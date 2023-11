População de São José dos campos é beneficiada com ações gratuitas de saúde da COOP

Com a proposta de despertar a consciência sobre a importância dos exames de rotina, do diagnóstico precoce, da prática de atividades físicas e dos cuidados com o corpo e a saúde, desde 2012, a Coop realiza, por meio do pilar da plataforma de responsabilidade social Coop Faz Bem pra Você, o programa social Blitz da Saúde, tendo impactado até o momento mais de 250 mil pessoas com a iniciativa.

A Blitz da Saúde é itinerante e por meio de uma van personalizada adaptada com todos os recursos de um consultório, um farmacêutico e um operador de drogaria realizam gratuitamente a aferição de pressão arterial, teste de glicemia e cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC), além de fornecerem orientações e dicas de saúde aos cooperados e clientes.

No mês de novembro, das 10h às 15 horas, a ação estará no dia 7 (terça-feira), na unidade Coop da Avenida Dr. João Batista de Souza Soares, 2185 – Morumbi e, no dia 24 (sexta-feira), no Meu Atacarejo, localizado na Avenida Rui Barbosa, 837 – Santana.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

