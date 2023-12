Hospital Municipal testa a primeira ambulância elétrica da região

O Hospital Municipal vai testar por 30 dias a primeira ambulância 100% elétrica do Vale do Paraíba. O veículo foi fornecido pela empresa fabricante JAC Motors e já está no HM.

O foco do teste é saber se o modelo elétrico atende as necessidades do hospital, que tem 6 ambulâncias movidas a diesel e 12 veículos de uso administrativo. Eles são usados para transferência de pacientes e transporte de equipes do PHD (Programa Hospitalar Domiciliar).

Hospital Municipal

O Hospital Municipal deve renovar 100% da frota com cerca de 90% de veículos elétricos. Será preciso manter pelo menos duas ambulâncias a diesel para transporte com distâncias mais longas.

O objetivo do hospital é proporcionar um ganho ambiental com a redução na emissão de poluentes e gerar uma economia de gastos significativa, que pode chegar a 84%, substituindo os veículos movidos a combustíveis fósseis por elétricos.

Somente em 2023, as ambulâncias e veículos do Hospital Municipal rodaram 375 mil quilômetros, o equivalente a cruzar o Brasil do Oiapoque (AP) ao Chuí (RS) 68 vezes.

Ambulância 100% elétrica

A ambulância elétrica que está em teste é menor que as convencionais e será avaliada na autonomia e eficiência no transporte de distâncias menores. Ela foi oferecida sem custo pela JAC Motors, modelo JAC E-JV5.5, com autonomia de 300 km e carregamento rápido com carga completa em 50 minutos.

O Hospital Municipal é mantido pela Prefeitura de São José dos Campos e gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina).