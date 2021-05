Móveis sob medida. Quanto custa em média um projeto

Você está anos no seu apartamento e pensa que está na hora de mudar de móveis para alguns mais novos? Ou acabou de se mudar para um ambiente pequeno e não consegue organizar todos os seus pertences?

Pensando nessas possibilidades, temos a solução dos móveis sob medida, projetos feitos e pensando para seu lar, que nunca estiveram tão em evidência e o tema desse texto, onde iremos abordar e analisar o que são, suas vantagens, se vale a pena investir nesse tipo de móvel, seu custo benefício e mais importante o preço final para o consumidor e mais respostas para te ajudar com essas perguntas e outras que podem surgir da melhor forma possível.

O que são móveis sob medida?

Como já diz no próprio nome, são feitos em relação as medidas do ambiente especifico da casa que o cliente deseja preencher para otimizar melhor o espaço, sendo assim, os moveis sob medida, são criados do zero, com projetos exclusivos para cada cliente e não tendo limites.

Sendo diferentes dos modulados que são fabricados em larga escala para lojas, e sendo diferentes dos moveis planejados de forma sutil, pois esses são criados a partir de módulos, que mesmo possuindo uma variação de medidas, podem se tornar limitados para alguns espaços.

Vantagens dos móveis sob medidas

São personalizáveis

Sua maior vantagem é a sua personalização, cumprindo seu papel de forma eficiente, sendo perfeitos para espaços pequenos

Móvel com a sua cara

Outra vantagem é a possibilidade de escolher o estilo do móvel, podendo escolher cores, materiais, texturas e fazer as mais variadas combinações.

Funcionalidade e estética

Móveis sob medida são perfeitos para unir funcionalidade com estética. Sendo possível criar projetos funcionais, que decoram, e facilitam a rotina do dia a dia, otimizando os espaços.

Quanto custa em média um projeto

Indo direto ao ponto, o preço médio de um projeto de móvel sob medida é R$ 4.277, partindo do mais baixo de R$ 760, e indo ao preço que os profissionais dão para os trabalhos de fazer móveis sob medida, de R$ 8.800

Quanto custa os móveis sob medida para apartamento

Móveis sob medida são ótimos para aproveitar o espaço de seus ambientes, ou seja, sendo perfeitos para apartamentos pequenos.

Em geral o cômodo preferido para os moveis sob medida, é a cozinha, focando em armários para otimizar os espaços e facilitar o ato de cozinhar alimentos.

Outro cômodo preferido para se otimizar é a sala, focando em racks e bancadas para ter espaço à diferentes tipos de eletrodomésticos.

O preço médio a ser investido para fazer móveis sob medida para apartamento gira em torno de R$ 20.000,00.

Quanto custa os móveis sob medida para banheiro pequeno

Além de melhorar o aproveitamento de um banheiro pequeno, são ótimos para melhorar a organização.

Em geral os exemplos de móveis sob medida para banheiros pequenos mais escolhidos são os armários.

O MDF é um dos matérias mais recomendados por ser resistente à umidade e o seu preço médio varia entre R$ 800,00 e R$ 1.000,00 o m².

Sendo assim, o preço médio para fazer um armário de MDF sob medida para banheiro pequeno, contendo 1,00 m de comprimento x 0,50m de largura, custará cerca de R$ 450,00.

Quanto custa os móveis sob medida para quarto infantil

Por serem cômodos pequenos, pensado para as crianças, o foco está otimizar o espaço com guarda roupas, e em camas para o conforto.

O principal material utilizado nesses quartos é o MDF, cujo preço médio fica em torno de R$ 900,00/m². O custo médio, portanto, de uma cama ou escrivaninha com 2,00 m x e 2,40 m, será em torno de R$ 4.320,00.

Procure uma loja de móveis de confiança

Anúncios do tipo: “Sua casa completa por R$ 9.999,00” dão a falsa sensação de que outros, que vendem mais caro, são projetos estão acima do mercado.

Se você comparar o padrão de qualidade entre uma loja que vende por R$ 10 mil e outra que vende por R$ 20 mil, verá o quanto é necessário procurar uma loja de móveis sob medida de confiança, afinal, ninguém quer investir dinheiro, tempo e transtorno de obra e depois de 5 anos ter que trocar tudo.

Os valores mudam conforme a qualidade do material, das ferragens, dos acabamentos e também da experiência da loja durante a criação do projeto e a montagem final. Tudo isso influencia no valor total do seu projeto