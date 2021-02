Moto e7 power chega ao Brasil com superbateria de 5.000 mAh

A Motorola lança no Brasil o novo moto e7 power, que traz a combinação perfeita entre performance e a garantia de uma superbateria, além de experiências de câmera e de tela únicas neste segmento de preço.

Superbateria de 5.000 mAh

Com a bateria de 5000 mAh do moto e7 power, você passa até dois dias1 com uma única carga e curte o fim de semana todo sem precisar correr atrás de tomadas. Assista a vídeos por 14 horas2, ouça músicas por 76 horas2 ou navegue na internet por 12 horas2.

Os jogos, filmes e videochamadas ficam muito melhores no moto e7 power, que possui uma tela ultrawide Max Vision HD+ de 6,5″ com proporção de 20:9, que cobre quase todo o dispositivo. Quanto mais você vê, mais você curte.

Moto e7 power

O sistema de câmera duplo do moto e7 power tem tudo que o consumidor precisa. A câmera de 13 MP tem foco rápido e automático, com detecção de fase (PDAF). Em um piscar de olhos, você poderá tirar fotos inesquecíveis na hora certa. Com a lente Macro Vision, você registra tudo em detalhes, chegando 4 vezes mais perto do objeto. E, com a câmera selfie de 5 MP, você sempre fica bem na foto.

Curta toda a velocidade do processador octa-core de 2,0 GHz. Ele acompanha seu ritmo: é só tocar ou deslizar que o telefone responde na hora. Jogue, assista filmes e converse por mais tempo, sempre com fluidez. E não se preocupe mais com o armazenamento. Com 32 GB3 de memória interna, tem espaço para fotos, filmes e músicas. Se precisar, você ainda pode adicionar até 1 TB usando um cartão micro SD4.

Motorola

Funcionalidades de hardware e de software que tornam o tempo com o smartphone mais divertido e fácil também foram incluídas. O sensor de impressão digital está localizado no logotipo da Motorola, na parte de trás do aparelho. Basta um toque para abrir e desbloquear o telefone na hora. Sem senhas e sem estresse. Adicionalmente, um botão Google Assistente dedicado na lateral do dispositivo permite encontrar respostas e fazer as coisas rapidamente apenas com o uso da voz5.

Disponibilidade

O moto e7 power já está disponível no Brasil incluindo canais próprios, operadoras e principais varejistas do País com preço sugerido de R$ 1.099 em duas cores: Azul Metálico e Vermelho Coral.



Avisos Legais

Certos recursos, funcionalidades e especificações de produto podem depender de redes e estar sujeitos a termos, condições e taxas adicionais. Todos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. MOTOROLA, o Logotipo Estilizado M, Moto e a família MOTO de marcas são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings LLC. Google Assistant é uma marca registrada de Google LLC. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos titulares. ©2020 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.