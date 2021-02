Máquina samsung não está fazendo muita espuma: preciso chamar assistência técnica?

A máquina de lavar é um dos eletrodomésticos mais importantes de uma residência, afinal, ela é responsável por fazer a higienização das peças de roupas e outros itens indispensáveis para o nosso dia a dia. No entanto, ela pode apresentar alguns problemas, fazendo com que seja necessário contar com os serviços de uma assistência técnica Samsung.

Uma das reclamações dos usuários desses eletrodomésticos é a falta de espuma durante a lavagem, no entanto, muitos não sabem que a espuma não está relacionada com a qualidade da limpeza da peça.

Para que você entenda essa relação, selecionamos tudo o que você precisa saber para explicar o motivo pelo qual sua máquina não está produzindo espuma, e como uma assistência técnica Samsung em SP pode ser útil. Continue lendo e saiba mais!





Conheça a tecnologia Eco Bubble

Um dos motivos pelo qual sua máquina de lavar não está produzindo tanta espuma, é a tecnologia Eco Bubble, presente nas lavadoras da Samsung. Ou seja, você não precisa se preocupar em contratar uma autorizada Samsung para resolver o problema.

A tecnologia Eco Bubble transforma o sabão em espuma antes dele entrar em contato com as roupas, potencializando a ação do sabão e evitando as temidas manchas brancas de sabão nas roupas.

O sabão em forma de espuma é absorvido mais rapidamente pelas roupas e, assim, é mais difícil ver a espuma durante a lavagem. Mas não se preocupe, a eficiência de lavagem continua sendo a mesma.

Desse modo, você não precisa se preocupar em sua máquina não estar com um bom funcionamento, não vai ser necessário uma assistência técnica lava e seca Samsung.

Cuidados com a quantidade de sabão

Os fabricantes e profissionais de assistência técnica Samsung em São Paulo fazem um alerta: não utilize mais sabão do que o recomendado pelo fabricante.

Exagerar na quantidade de sabão em suas lavagens pode causar muitos danos ao seu aparelho, ao utilizar muito sabão, além de gastar produto desnecessariamente, você vai precisar de ainda mais água para retirar todos os produtos da roupa.

Conte com uma assistência técnica Samsung

Nossa última recomendação é que você conte com uma assistência técnica Samsung caso sua máquina apresente defeito, nunca tente fazer a manutenção sozinho, o ato pode causar danos permanentes a sua máquina Samsung.

Certifique-se de encontrar uma assistência de qualidade e com profissionais capacitados para realizar o serviço!

Imagem de Steve Buissinne por Pixabay