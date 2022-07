Mostra Instrumental Brasileira promove shows com artistas consagrados na 20ª Temporada de Inverno de São Luiz do Paraitinga

A música instrumental invade São Luiz do Paraitinga nos dias 22, 23 e 24 de julho com a MIB – Mostra Instrumental Brasileira. O projeto faz parte da programação da 20ª Temporada de Inverno e traz 11 apresentações musicais com expoentes da música instrumental nacional. A programação é gratuita e reunirá mais de 100 músicos nos palcos do Centro Histórico, conjunto paisagístico e arquitetônico considerado patrimônio da humanidade.

MIB – Mostra Instrumental Brasileira

A MIB reunirá artistas permeados de diversidade; do violão solo a world-music e conta com artistas tais como: o multipremiado Hamilton de Holanda (vencedor de vários Grammy Latinos), o Bloco Percussivo Afro Ilú Obà de Min, a Banda Mantiqueira comemorando 30 anos do seu jazz brasileiro, entre outros. A curadoria do festival é da produtora Luciana Machado, que atualmente está à frente da Diretoria de Turismo e Cultura de São Luiz do Paraitinga.

Turismo Cultural: Durante os 3 dias da Mostra será possível realizar visitas gratuitas, com monitores especializados, nas igrejas seculares do município (Matriz São Luís de Tolosa, Rosário e Capela das Mercês), bem como ao Museu São Luiz do Paraitinga – Casa Dr. Oswaldo Cruz, que atualmente sedia a OcupaSacy – Reflorestamento de Sacys no Imaginário. A exposição é gratuita que a partir da ludicidade convida o público de todas as idades a conhecer as lendas, histórias e curiosidades acerca da figura do Sacy.

Mais informações: https://www.saoluizdoparaitinga.tur.br

São Luiz do Paraitinga

Sobre São Luiz: Estância turística, cercada pela Serra do Mar, na região do Vale do Paraíba, é a cidade paulista com maior número de imóveis tombados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Para além de seu patrimônio material, a pequena cidade de 10 mil habitantes, destaca-se pelo espírito festivo e festeiro de seu povo, pela preservação das culturas populares e por uma musicalidade vivenciada por toda sua comunidade.

PROGRAMAÇÃO

Mostra Instrumental Brasileira (MIB-22) – São Luiz do Paraitinga

22 de julho de 2022 – sexta-feira

19h – Ilú Obà de Min- Concentração Largo do Rosário/Cortejo para Praça Dr. Oswaldo Cruz.

20h30 – Tributo a Raul de Souza apresenta: “Viva Raul” – Praça Dr. Oswaldo Cruz.

22h – Arismar do Espírito Santo Trio apresenta: “Flor de Sal”. Praça Dr. Oswaldo Cruz.

23 de julho de 2022 – sábado

10h30 – Amaro Freitas Trio apresenta: “Sankofa” – Praça Dr. Oswaldo Cruz.

12h30 – Vivência de Maracatu c/ Flávio Itajubá. Museu São Luiz do Paraitinga – Casa Dr. Oswaldo Cruz

15h – Banda Mantiqueira apresenta: “Jazz Brasileiro” – Praça Dr. Oswaldo Cruz.

17h30 – Marcel Powell apresenta: “Só Baden” – Rua 31 de Março (Calçadão)

20h – Pedra Branca apresenta: “Multiculturalidades” – Largo das Mercês

22h – “Hamilton de Holanda Trio toca Jobim” – Praça Dr. Oswaldo Cruz.

24 de julho de 2022 – domingo

12h -Heloísa Fernandes e Toninho Carrasqueira apresentam:

“O piano e a flauta brasileira “- Praça Dr. Oswaldo Cruz.

13h30 – Grande Banda do Sertão apresenta: “Quimera” – Largo das Mercês

15h – Afrojazz convida “Antônio Neves” – Praça Dr. Oswaldo Cruz.

17h – A Espetacular Charanga do França apresenta: “Nunca não é carnaval” – Concentração Largo do Rosário/Cortejo para o Largo das Mercês

https://mib.asas.art.br/

www.facebook.com/turismoeculturaslp