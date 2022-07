Aniversário de 255 anos de São José terá shows e esporte

Que comecem as comemorações! A Prefeitura de São José dos Campos terá uma extensa programação para celebrar os 255 anos da cidade. Será uma semana inteira de atividades para toda a população.

A tradicional Corrida de Rua abre as festividades no dia 24, com largada às 8h, na Avenida Campos Elíseos, no Jardim Alvorada, próximo da Arena de Esportes. As ruas de São José vão receber 2.300 corredores, em percursos de 5km e 15km, além de 5km para pessoas com deficiência.

No mesmo dia, em comemoração aos 40 anos de fundação do São José Rugby, acontece o Circuito Paulista de Rugby Infantil, com a participação de 10 clubes e 300 crianças de 7 a 13 anos. O festival vai agitar o Poliesportivo Campo dos Alemães das 8h às 13h. A entrada é gratuita. Além dos jogos, a programação prevê rua de lazer (recreação infantil) e premiação a todos os atletas participantes.

Conexão Juventude

Outra atração imperdível do dia 24 é o Conexão Juventude, que será realizada das 14h às 19h, no Centro de Juventude (Jardim América).

Haverá shows com a dupla sertaneja Talis e Wellinton, Cavaleiros de Jorge e DJ Maah Fernandes. O evento também é conhecido pela prestação de serviços à população, oferecendo diversas atividades gratuitas, como aulão de fitdance, espaços de beleza, corte de cabelo, designer de sobrancelha e maquiagem, avaliação física, brinquedos infláveis, recreação, encontro de skate e patins e muito mais.

De 25 a 29 de julho (exceto no dia 27), o Largo São Benedito, no centro da cidade, recebe o evento Viva São José, com serviços municipais, atividades e apresentações culturais promovidas pela Prefeitura e Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza).

Solenidades e shows

Na quarta-feira (27), dia do aniversário, a programação começa cedo, às 6h30, com culto comemorativo na Igreja Cristã Evangélica, no centro. Também haverá hasteamento de bandeiras na Orla do Banhado, com a participação da Banda da Polícia Militar, e missa solene de ação de graças na Igreja Matriz.

Das 11h às 18h, a programação especial será no Parque da Cidade, com shows musicais e atividades recreativas. O repertório diversificado promete animar pessoas de todas as idades (programação completa abaixo).

No palco principal, as atrações confirmadas são Luana Camarah, Talis e Welinton, Gustavo & Matteo, Peleco, Breno Mazza & Vicente. Já na parte infantil, será um dia inteiro de apresentações teatrais e lúdicas promovidas pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Jogo da Paz

Dentro das comemorações, o Estádio Martins Pereira abre os portões no sábado (30), a partir das 9h, para o Jogo da Paz. O evento é uma iniciativa do São Paulo Futebol Clube para divulgar e incentivar o esporte entre as equipes da categoria master, com jogadores acima de 45 anos.

A partida de abertura será entre a categoria sub-13 do São Paulo e do São José, formado por jovens do programa Atleta Cidadão. Já a disputa principal reunirá ex-jogadores do Tricolor e de outros times paulistas, além de personalidades regionais e nacionais.

O ingresso solidário será 1kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será doada ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, que distribuirá às entidades do município.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 24

ESPORTE

Corrida de Rua



8h – Avenida Campos Elíseos, Jardim Alvorada

Festival Circuito Paulista de Rugby Infantil



8h às 13h – Poliesportivo Campo dos Alemães (Rua Valter Dellu, 57)

Conexão Juventude



14h às 19h – Centro da Juventude Fuad Cury (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América)

Dias 25 e 26

Viva São José

Dia 27

ATOS SOLENES

Culto Comemorativo



6h30 – Igreja Evangélica (Rua Coronel José Monteiro, 167, no centro)

Hasteamento de Bandeiras na Orla do Banhado



8h – Hasteamento de Bandeiras na Orla do Banhado (Avenida São José, Centro)

Missa Solene em Ação de Graças na Igreja Matriz de São José



9h – Praça Padre João Guimarães, Centro

PARQUE DA CIDADE ROBERTO BURLE MARX

Shows musicais (Horários dos shows em definição)

11h às 18h – Avenida Olivo Gomes, 100 Santana

Atrações confirmadas: Luana Camarah, Tallis e Welinton, Gustavo & Matteo, Peleco e Breno Mazza & Vicente

Fundação Cultural Cassiano Ricardo



11h30 às 17h – Apresentações musicais infantis no Palco Infantil, com intervenções artísticas com a Trupe do Rizzo

11h – O Vale Encantado, Cia Cultural Bola de Meia

13h – Canto de Coruja, Cia do Farol

14h30 – Andanças Passarinheiras, grupo Passarinheiros

16h – No Quintal, grupo Fulôres

ATRAÇÕES PELA CIDADE

Projeto cultural Mercadão Vivo Especial



10h às 12h – Shows Proseio, de Nilton Blau, Fuá Caipira, do Grupo Fuá Rabecado, no Museu de Arte Sacra (ao lado do Mercado Municipal)



Cine Especial: Fantasia (musical infantil)



16h – Cine Santana (Av. Rui Barbosa, 2005 – Santana)

Cine Especial: O Gênio Indomável (drama)

19h30 – Cine Santana (Avenida Rui Barbosa, 2005 – Santana)

Blues no Municipal Especial



20h – Show de Blues: Talentos da Cidade, com Marcelo Naves e a banda Serial Funkers (Bidu Souls, Ana Clemesha, Regis Paulino e Lancaster Ferreira), no Teatro Municipal (Rua Rubião Junior, 84, Centro)

PARQUE VICENTINA ARANHA

10h às 18h30 – Feirinha de Artes Vicentina

10h às 12h – Escalada em Árvores (Vagas limitadas e por ordem de chegada para crianças de 4 a 11 anos)

14h às 17h – Modo Brincar (Atividades de recreação e lazer)

17h – Show especial Charlie Brown Jr

Dias 28 e 29

Viva São José



9h às 17h – Serviços municipais, atividades e apresentações culturais (Largo São Benedito, Centro)

Dia 30

Jogo da Paz



9h – Estádio Martins Pereira (Rua Ana Gonçalves da Cunha, 340 – Jardim Paulista)

Dia 31

Exposição de Carros Antigos



10h – Pavilhão Gaivotas, no Parque da Cidade Roberto Burle Marx (Avenida Olivo Gomes, 100, Santana)