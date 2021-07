Casa Museu Ema Klabin abre edital para Programa Jardim Imaginário

Edital dá oportunidade a novos artistas que poderão expor suas obras no Jardim projetado por Burle Marx. Live de apresentação do edital acontece dia 22 de julho

Desde 2013, a Casa Museu Ema klabin promove o Programa Jardim Imaginário que leva intervenções artísticas para o jardim da casa museu. Sempre com a curadoria de Gilberto Mariotti, já deixaram as suas marcas artistas como João Loureiro, Paulo Climachauska, Marcius Galan, Gisela Motta e Leandro Lima.

Este ano, pela primeira vez, o artista que irá criar e exibir sua obra será escolhido por edital público que será disponibilizado no site da Casa Museu Ema Klabin. Podem participar artistas, coletivos, grupos e interessados em geral, de qualquer lugar do Brasil, maiores de 18 anos. O projeto de intervenção artística apresentado deverá ser exclusivo para o Programa Jardim Imaginário. Só serão aceitas instalações artísticas e não projetos em vídeo ou performances. O edital ficará aberto para inscrições gratuitas de 20 de julho a 20 de agosto no site emaklabin.org.br. Esta ação integra o projeto “Fundação Ema Klabin 2021: casa e museu”, patrocinado pela Klabin S.A.

Casa Museu Ema Klabin

“Controle Remoto”, dos artistas Gisela Motta e Leandro Lima (2016). Foto: Ding Musa

Seleção:

A seleção será realizada por uma comissão composta por um membro da Casa Museu Ema Klabin e dois membros externos convidados. A curadoria do Programa Jardim Imaginário será de Gilberto Mariotti.

O orçamento total da execução do projeto não poderá exceder o valor de trinta mil reais. O selecionado também receberá cachê artístico de quinze mil reais.

Exposição:

A divulgação do contemplado será realizada no dia 6 de setembro de 2021 no site da casa museu. A produção e montagem da obra deverá ocorrer até 3 de novembro de 2021. A previsão é que a exposição ocorra de 6 de novembro a 20 de dezembro de 2021.

Diálogo entre a arte, arquitetura e acervo:

O Programa Jardim Imaginário tem como objetivo criar um diálogo entre a arte contemporânea, a arquitetura e o acervo da Casa Museu Ema Klabin, por meio de trabalhos inéditos cujo ponto de partida, tanto físico quanto simbólico, seja o jardim projetado por Roberto Burle Marx, na década de 50.

Live de apresentação do edital:

No próximo dia 22 de julho de 2021, das 19h às 20h, a Casa Museu Ema Klabin promove uma conversa aberta para a apresentação do edital. Participam da live os curadores Paulo de Freitas Costa (Casa Museu Ema Klabin), Gilberto Mariotti (da série Jardim Imaginário) e Thaís Rivitti que irão apresentar a proposta do novo formato de seleção do Programa Jardim Imaginário, assim como alguns parâmetros de realização dos trabalhos.

A live terá transmissão pelo YouTube da Casa Museu Ema Klabin: https://www.youtube.com/c/CasaMuseuEmaKlabin .

Conheça as edições anteriores do Programa Jardim Imaginário:

2013 – Serviço das Formigas, do artista João Loureiro – Um trem com oito vagões circulou pela Fundação Ema Klabin levando um conjunto de louça com desenhos de formigas carregando objetos diversos. O trabalho fez referência a coleção de louça imperial da Fundação Ema Klabin, com peças e serviços da Companhia das Índias produzidos para a família real portuguesa.

(https://www.youtube.com/watch?v=0LEtE_J16co )

2014 – “Trepa-trepa”, do artista Paulo Climachauska. Todos pintados em branco faziam referência ao mundo infantil com a finalidade de ligar o mundo lúdico com a arte contemporânea.

2016 “Controle Remoto”, dos artistas Gisela Motta e Leandro Lima. Trinta casinhas de passarinhos feitas em madeira, dispostas em seis fileiras de cinco casas, formando um conjunto habitacional. Dentro de cada casa era possível observar luzes e sons de vários programas de televisão. (https://www.youtube.com/watch?v=tiwsjVIcFwU)

2017 “Penetra”, do artista Marcius Galan. Deslocado de sua função, um portão de lanças, idêntico ao portão principal da casa museu, foi disposto no jardim, convidando o público a testar suas percepções. Também foram realizadas intervenções em outras áreas da casa museu como na entrada principal e dentro do espaço expositivo, além de seu entorno.

Programa Jardim Imaginário

Live de apresentação do edital: 22 de julho de 2021, das 19h às 20h

A live terá transmissão pelo YouTube da Casa Museu Ema Klabin: https://www.youtube.com/c/CasaMuseuEmaKlabin

Edital será disponibilizado no site e as inscrições poderão ser realizadas de 20 de julho a 20 de agosto.

Confira as redes sociais da Casa Museu Ema Klabin

Instagram @emaklabin

Facebook https://www.facebook.com/fundacaoemaklabin

Twitter https://twitter.com/emaklabin

Canal do YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC9FBIZFjSOlRviuz_Dy1i2w

Site https//emaklabin.org.br/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/emaklabin/?originalSubdomain=br

Para conhecer as edições anteriores do programa Jardim Imaginário, é possível baixar os folders no site:

(https://emaklabin.org.br/jardim-imaginario/edital-aberto-2021-2022).

*Como em todos os nossos eventos gratuitos, convidamos quem aprecia a Casa Museu Ema Klabin e pode contribuir para a manutenção das nossas atividades a nos apoiar com uma doação voluntária em nosso site.

Programa Jardim Imaginário