Família Salton é a marca de espumantes número 1 no Brasil

Pesquisa revela que quase metade dos consumidores brasileiros de espumantes adquiriu um rótulo da Salton nos últimos 3 meses

Cada vez mais presente nos momentos de celebração dos brasileiros, o espumante nacional vem deixando de ser apenas protagonista de festas e eventos: a bebida agora marca presença em novas ocasiões. A imagem do espumante nacional se tornou mais natural nos lares brasileiros, descontruindo qualquer ideia de restrição no consumo das borbulhas. Afinal, erguer a taça de um bom espumante brasileiro combina com qualquer momento especial.

Família Salton é a marca número 1 do Brasil

Líder do mercado nacional de espumantes há mais de 15 anos, a Família Salton é também a marca número 1 da categoria em 2022. É o que revela a mais recente pesquisa da Wine Intelligence, divulgada neste mês de março, e que identificou dados exclusivos do comportamento dos consumidores brasileiros. Dentre os tópicos levantados pela pesquisa, estão perguntas como o índice de conhecimento do consumidor perante a marca, quantas vezes ele comprou produtos da empresa nos últimos meses e o quanto se identifica com a vinícola. A Salton, marca familiar e 100% brasileira, liderou o ranking geral do estudo.

Salton

Para se ter ideia da representatividade da Salton no segmento, a nova pesquisa revela que quase metade de todos os consumidores brasileiros de espumantes adquiriu um rótulo da Salton nos últimos 3 meses. Estima-se que o tamanho do mercado de espumantes chega a 15 milhões de consumidores no Brasil, de acordo com o levantamento.

Wine Intelligence

“Ao analisarmos o mercado de vinhos, ainda percebemos um potencial muito grande para ser explorado no que se refere ao espumante nacional. Mas as conquistas e premiações internacionais recebidas até aqui reforçam que estamos no caminho certo. Caminhamos para descolar a imagem de que o espumante se restringe a uma bebida exclusiva de festas e eventos. A bebida tem sido cada vez mais consumida pelos brasileiros e em diversos momentos, que contemplam desde o happy hour até a assistir uma série”, avalia Luciana Salton.

Espumante

O estudo inédito auditou as 60 marcas nacionais e internacionais mais importantes de espumantes, conforme explica o country manager Wine Intelligence, Rodrigo Lanari. “Esse estudo reflete a população de consumidores regulares de espumantes a nível nacional. Para uma marca ser forte neste ranking, ela deve desempenhar bem em vários atributos: precisa ser conhecida pelos consumidores, claro, mas não só isso. Os consumidores precisam comprar a marca, consumi-la e ter afinidade com a empresa. A Salton esteve na liderança nestes três quesitos”, detalha.

Além do reconhecimento da pesquisa da Wine Intelligence, a Salton tem outro motivo para brindar. Ela recebeu, na última semana, o título de maior produtora de espumantes brasileiros em 2021 no Adega Ideal, seminário elaborado pela Ideal Consulting e pelo Grupo Adega. Este título reforça a excelência do produto elaborado pela Família Salton, além de dimensionar a importância da marca no cenário nacional de bebidas.

Família Salton

Com 111 anos, é a mais antiga vinícola em atividade no Brasil, liderando o mercado nacional de espumantes desde 2005. Foi a primeira e única marca brasileira a conquistar o topo do ranking na pesquisa Brazil Wine Brands Power (Wine Intelligence, 2018). Comercializados em mais de 30 países, seus rótulos acumulam mais de 130 premiações nacionais e internacionais apenas nos três últimos anos. Referência em sustentabilidade, a Família Salton conta com um Núcleo de Inovação, Pesquisa & Desenvolvimento que, em parceria com universidades, projeta soluções do campo à indústria, garantindo as melhores práticas e incentivando o desenvolvimento de toda a cadeia vitivinícola do Brasil. Com um extenso e diversificado portfólio, a companhia tem suas operações divididas em quatro unidades de negócio: a Vinícola Salton, em Bento Gonçalves-RS; a Azienda Domenico, em Santana do Livramento-RS; a Enoteca Família Salton, em São Paulo-SP; e o Complexo Presidente, em Jarinu-SP.