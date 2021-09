COOP altera estrutura organizacional da alta direção

O mundo corporativo está vivendo mudanças que exigem organizações leves e ágeis. Para atender esta demanda e aumentar cada vez mais a competitividade no mercado, a Coop promoveu algumas mudanças na estrutura da alta direção, que impactam os negócios supermercado e drogaria.

Eduardo Santos, que atuava como diretor executivo do Negócio Drogaria, passa a assumir a Diretoria Executiva do Negócio Supermercado, que inclui as áreas de operação e comercial, além da panificação e do centro logístico.

O executivo, graduado em Administração de Empresas pela FGV, com MBA em Varejo pela FIA/USP, possui vasta experiência na diretoria de grandes redes varejistas, como Farmácias Pague Menos, Carrefour e Walmart.

Gustavo Ramos, até então diretor executivo Comercial Supermercado, assume a Diretoria Executiva do Negócio Drogaria, abrangendo as áreas de operação e comercial.

Graduado em Administração, com MBA em Marketing, Logística e Finanças no Varejo, Gustavo traz para o Negócio Drogaria sua larga experiência em áreas como comercial, marketing, gestão de categorias, pricing, logística e supply chain.

Segundo Marcio Valle, presidente executivo da Coop, a mudança visa ainda reconhecer e desenvolver os talentos em ambos os negócios. “Tenho certeza de que o Eduardo e o Gustavo farão um excelente trabalho à frente de suas novas atribuições”, diz.

Coop

A Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 113 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br