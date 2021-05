Vale dos Vinhedos é destino ideal para a prática de enoturismo no Brasil

Visitar destino na Serra Gaúcha deve fazer parte dos planos dos apaixonados por vinho, que buscam aprender mais sobre a origem, além de apreciá-lo

A prática de enoturismo está relacionada a viagens que são motivadas pela apreciação dos vinhos, além de conhecer suas origens, tradições e culturas das regiões que produzem a bebida. No Brasil, os viajantes podem planejar atividades enoturísticas em diversas regiões do país, especialmente no Sul, que abriga o Vale dos Vinhedos.

O Vale dos Vinhedos é uma região pertencente à Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo, com 63%, 30% e 7% de área, respectivamente. Com forte influência dos imigrantes italianos que chegaram à Serra Gaúcha nos anos 1875, faz parte do patrimônio cultural e histórico do Rio Grande do Sul desde 2012.

“A região atrai visitantes pela sua boa infraestrutura turística, belas paisagens dos vinhedos e bebidas à base de uva com máxima qualidade”, destaca Eric Ferreira, fundador da Del Vino Wine Club. Com destaque especial para os vinhos, foi a primeira região produtora do Brasil a alcançar o status de Indicação de Procedência (IP), em 2002, e também possui o selo de Denominação de Origem (DO), desde 2012. Este selo é muito importante para os produtores de lá, pois comprova a qualidade das uvas e da produção das bebidas.

A 122 quilômetros de Porto Alegre e a 120 quilômetros de Gramado, o roteiro do Vale dos Vinhedos engloba muitos pontos turísticos que podem e devem ser visitados. Ao longo do roteiro, de acordo com o site da Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves, “é possível visitar pequenas propriedades rurais, vinícolas familiares e de renome internacional, hotéis, pousadas, restaurantes, bistrôs, ateliês de arte e artesanato, memorial do vinho, armazém de queijos, biscoitos, doces e geleias coloniais e gourmet”.

“Casa Valduga, Miolo, Capoani, Dom Bernardo, Maximo Boschi são algumas das vinícolas que valem a pena conhecer. Além de conhecer as vinícolas e degustar as bebidas ali produzidas, é possível comprar vinhos de sua preferência”, explica o fundador da Del Vino Wine Club.

Além das visitas nas vinícolas, o Vale dos Vinhedos conta com passeio de Maria-Fumaça, estabelecimentos voltados para chimarrão — bebida tradicional do Sul –, cervejas artesanais, entre outros. Próximo dali, também é possível passar pelo Caminho das Pedras, uma estrada turística bem conhecida em Bento Gonçalves, que abriga casarões antigos, museus, restaurantes, pequenas vinícolas e casas abertas à visitação para a compra de produtos emblemáticos da região.

Foto: Reprodução – Flickr