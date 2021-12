Monsenhor Jonas Abib celebra 85 anos de vida

Nesta terça-feira, 21 de dezembro de 2021, o fundador da comunidade Canção Nova, monsenhor Jonas Abib, completa 85 anos. Para celebrar a data, a missa das 7h no Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), presidida pelo vice-reitor do Santuário, padre Wagner Ferreira, será em ação de graças pela vida do sacerdote.

Monsenhor Jonas Abib

A Gravadora Canção Nova também prestará sua homenagem ao padre, com o especial: “Revivendo Canções”, com transmissão pela Rádio Canção Nova 89.1 FM, às 13h; e exibição pela TV Canção Nova, às 15h30. O especial ficará disponível para acesso no canal do Youtube Música Canção Nova, a partir das 18h. No repertório, as principais músicas que marcaram sua trajetória. A homenagem foi gravada na primeira Casa de missão da Comunidade, em Queluz (SP), com a participação do diácono Nelsinho Corrêa e do cantor Eugênio Jorge, da Missão Mensagem Brasil.

Foto: Blog Canção Nova