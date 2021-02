EDP reforça dicas de uso eficiente da energia durante os dias com altas temperaturas

Aproveitamento da luz natural, redução do tempo de banho e uso correto do ar-condicionado são algumas das ações que evitam o desperdício de energia

Com os dias mais quentes, o uso de equipamentos elétricos pode se intensificar e isso trazer reflexo na conta de energia. Para reforçar sobre o uso eficiente e correto da eletricidade, a EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, selecionou algumas dicas para fazer parte da rotina da família.

Por exemplo, manter janelas e portas fechadas quando o ar-condicionado estiver funcionando, evitar o abre e fecha constante da geladeira e acumular roupas sujas para utilizar a máquina de lavar em sua capacidade máxima, pode não parecer, mas são atitudes que em conjunto com outras, podem fazer a diferença na conta de energia no final do mês.

O gestor de relacionamento da EDP, Roberto Miranda, destaca que entre os vilões do consumo de energia no verão está o uso do ar-condicionado. “Para que o equipamento não consuma mais energia do que o necessário, o recomendado é deixar todas portas, janelas, persianas e cortinas fechadas, evitando a entrada de calor no ambiente para não forçar sua capacidade, além disso, sempre que possível, vale selecionar a função sleep”. Na hora da compra, avalie a potência da máquina de acordo com o tamanho do ambiente que será refrigerado e verificar se o filtro está limpo para não haver esforço extra do aparelho.

Outro ponto a se atentar é o chuveiro. É possível aproveitar os dias quentes para manter a chave do chuveiro elétrico na posição “verão” que economiza 30% mais do que se estiver na posição “Inverno”. Além disso, o tempo ideal de banho é de 5 a 8 minutos, isso economiza energia e água.

Com a máquina de lavar roupas, se o equipamento tem capacidade para bater até 10 quilos, não há necessidade de ligá-la apenas para trabalhar pela metade da carga. A mesma dica vale para as secadoras. Lavar ou secar poucas peças é desperdiçar energia. Com o ferro de passar roupas também não é diferente. Evite usá-lo diversas vezes ao dia para desamassar apenas uma peça do vestuário. Acumule grande quantia de roupas e passe todas de uma única vez. Pode demorar mais tempo para concluir o serviço, mas o gasto será menor.

É importante lembrar que evitar o desperdício não significa comprometer necessariamente a qualidade de vida ou a produtividade no local de trabalho ou em casa, é apenas utilizar a energia elétrica de forma eficiente e correta.

Confira mais dicas que podem contribuir no combate ao desperdício da energia elétrica

Iluminação

Durante o horário de verão, é importante aproveitar mais a luz natural, evitando desta forma, a utilização desnecessária das lâmpadas.

A pintura das paredes e do teto dos cômodos influencia a iluminação do ambiente. O ideal é utilizar cores claras na pintura, aproveitando o reflexo das lâmpadas.

Substitua lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED, que são mais econômicas e tem maior durabilidade. Comece com a substituição nos cômodos de maior permanência.

Comparação entre as lâmpadas

Tipo de lâmpada Incandescente Fluorescente compacta LED Potência (W) 60 15 8 Fluxo luminoso (Im) 864 840 850 Temperatura de cor (k) 2.700 6.500 4.000 Vida útil (horas) 1.000 8.000 25.000

Refrigerador ou freezer

O aparelho deve ser protegido dos raios solares e mantido o mais afastado possível do calor do fogão.

Os alimentos, quando quentes, não devem ser guardados no refrigerador ou no freezer. Isso faz com que o motor do equipamento tenha de trabalhar por mais horas.

A borracha de vedação da porta deve estar sempre em bom estado, evitando a fuga de ar frio.

Não utilize a parte traseira do refrigerador para secar panos e roupas. Mantenha-o distante da parede, conforme instruções do manual (em média, 20 centímetros).

Caso o equipamento tenha mais de dez anos, comece a pensar na possibilidade de substituí-lo. Os refrigeradores novos são mais eficientes e econômicos.

Computador

Sempre que você der uma pausa no seu trabalho, desligue o monitor de vídeo. Ele é responsável por 70% do consumo de energia do equipamento. Se puder, configure-o para desligar automaticamente após alguns minutos sem utilização.

Nas pausas mais prolongadas, desligue totalmente o aparelho, inclusive o estabilizador;

Não deixe monitor, impressora, caixa de som, estabilizador e outros acessórios do computador ligados sem necessidade.

Vale lembrar que é essencial manter a rede elétrica interna da residência em bom estado e distribuir as cargas instaladas de forma equilibrada, evitando sobreaquecimento da fiação e possíveis fugas de corrente. Outra dica importante é, na hora da compra de um novo equipamento, verificar a existência do selo Procel, que garante economia e eficiência energética.

EDP

