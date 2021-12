Ceia de Fim de Ano “em Casa” Intensifica as Encomendas em São José dos Campos

Espaço Gourmet Chef Thais Okamoto tem alta procura por ceias e reforça a cozinha para dar conta de atender aos pedidos

O fim do ano se aproxima e com ele começa a temporada das encomendas para o Natal e Ano Novo. Com a vacinação e com a possibilidade de reunir pequenos grupos de familiares e amigos, mais do que nunca ninguém quer ficar na cozinha. Em São José dos Campos a procura por ceia pronta movimenta o Espaço Gourmet Chef Thais Okamoto. A chef de cozinha responsável pelo estabelecimento espera vender 20% a mais do que o ano passado.

No Espaço Gourmet localizado no Jardim das Indústrias, a chef Thais Okamoto reforçou o quadro de funcionários para atender a demanda que começou a aumentar no meio da semana passada.

“O mês de dezembro começou com pedidos e a partir do dia 8 foi intensificado. Estamos confiantes de que nos próximos dias haverá mais encomendas.

Acreditamos em boas vendas”, comentou a chef de cozinha Thais Okamoto.

O menu para ceia conta com sugestões de entradas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas.

As opções são variadas e a ceia atende a partir de duas pessoas.

A chef é especializada em pratos à base de pescados. Para isso, criou um cardápio que vai desde ingredientes básicos com pratos clássicos, como: camarão, truta salmão aos mais sofisticados com frutos do mar e outras iguarias como: polvos e vieiras.

Entre as opções estão: Camarão na Moranga, Truta com Amêndoas Laminadas, Salmão ao Gorgonzola, Robalo ao Molho de Camarão rosa G, Bacallhau à Portuguesa, Arroz de Polvo e Paella Marinera. Os preços dos pratos principais para 2 pessoas variam de R$119 a R$320.

“As escolhas são variadas, para o Natal tem muita gente pedindo a Paella Marinera e para o Ano Novo, o Bacalhau à Portuguesa ou Bacalhau Gratinado”, revelou a chef.

Para o Natal, as encomendas podem ser feitas até o dia 23 de dezembro. Com retirada no dia 24/12 até 16h.

Para o Ano Novo, as encomendas são até dia 29 de dezembro. Com retirada no dia 31/12 até 16h.

Parceria e Empatia na Retomada

Esta divulgação é uma parceria entre a empresa Solução Textual Assessoria de Comunicação e o Espaço Gourmet Chef Thais Okamoto. A iniciativa da divulgação da retomada do trabalho da chef com as ceias de natal e ano novo é da jornalista e empresária de comunicação Renata Vanzeli, que decidiu ajudar os antigos clientes do ramo de bares e restaurantes que tiveram suas atividades paralisadas durante o agravamento da pandemia do coronavírus.

“O Espaço Gourmet Chef Thais Okamoto foi um dos clientes do setor da gastronomia da Solução Textual durante os bons momentos então porque não ajudar estes empresários agora que estão retomando suas atividades, tentando seguir em frente com seus negócios, gerando empregos e apostando que o fim do ano é um momento de recuperação econômica para todos”, explicou Renata Vanzeli.

Informações e encomendas: 12- 3931-6144 ou 12- 98208-6097.

Encomendas até: 23/12 para o Natal e 29/12 para o Ano Novo

Horário de Funcionamento:

Terça a sexta, das 9h às 19h

Sábados e Domingos, das 9h às 16h.

Av. João Batista de Queiroz Jr, 950. Jardim das Indústrias. S. José dos Campos.