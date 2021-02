Primeira marca independente para mulheres 40&50+ traz novo conceito de beleza

Evi defende e acredita em uma beleza sem data de validade

Já imaginou uma marca que estuda, pensa e desenvolve produtos especificamente para a mulher Brasileira 40&50+? Esta é a Evi, primeira marca digital de beleza e bem estar, focada em peles maduras. A marca conta com uma rede de 220 mil mulheres engajadas no diálogo sobre processo de amadurecimento da mulher brasileira e com a expertise de especialistas em skincare com mais de 15 anos de mercado, testou diversas fórmulas e criou o produto pioneiro da marca: o Sérum Revitalizador de Olhar.

A proposta do Sérum é mais do que cuidar da pele, é revitalizar o olhar, que diz tanto sobre a trajetória de uma mulher. Com alta concentração de ativos, o uso contínuo do produto proporciona a revitalização do contorno dos olhos, clareia olheiras, desincha bolsas, preenche linhas de expressão, suaviza rugas e estimula firmeza. A sua fórmula é hipoalergênica, oftalmologicamente e dermatologicamente testada, tem 0% parabenos, corantes, petrolatos ou fragrância e, ainda, é Vegana e Cruelty Free.

Luis Felipe Ticianeli, CEO da Startup

Os fundadores da marca acreditam em um conceito diferente de beleza. O termo anti-idade para eles traz a ideia de negação dos anos vividos pelas mulheres mais maduras.‘Hoje, a beleza ainda está vinculada à juventude e o nosso propósito é ressignificar essa ideia”, afirma Luis Felipe Ticianeli, CEO da Startup.

Ao longo de todo o processo de desenvolvimento do negócio, os fundadores da Evi trazem com eles uma rede multidisciplinar com muita senioridade e experiência de mercado: investidores-anjo especialistas em D2C (Digital to Consumer), branding, inovação e mercado financeiro.

Evi

Evi é uma marca de beleza e bem-estar online, nacional e independente, que estuda e desenvolve produtos especialmente para a brasileira 40&50+. Defende uma beleza sem data de validade. Da mulher que se assume, se gosta e que quanto menos se leva a sério, mais interessante fica.

