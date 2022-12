São José Esporte Clube realizou jogo-treino contra o Resende, no Rio de Janeiro

A partida faz parte da preparação para temporada e terminou 0 a 0.

Na preparação para a temporada 2023, o São José Esporte Clube foi até Resende, Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (16/12), onde realizou um jogo-treino no Pelé Academia.

A partida diante do Resende, equipe da primeira divisão carioca, foi dividida em três tempos de 30 minutos, e terminou 0 a 0.

O técnico Max Sandro aproveitou para testar todos os atletas que estão à sua disposição e ficou satisfeito com o time.

“Cada dia melhorando mais, corrigindo algumas coisas que precisam ser corrigidas, mas gostei bastante da movimentação da equipe”, falou o técnico.

O São José realizará outro jogo-treino contra o time carioca na quinta-feira (22/12), às 10h, no estádio Martins Pereira, com portões fechados à imprensa e à torcida. Apenas 10 membros do Sócio Águia, terão a oportunidade de acompanhar a partida, os sorteados serão divulgados na terça-feira (20/12).

