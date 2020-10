“Power Your Dreams” – uma jornada para a nova geração do Xbox

Conforme nos aproximamos do lançamento de uma nova geração, surge uma fonte renovada de alegria e inspiração para jogadores de todo o mundo.

E nós convidamos você a fazer essa jornada. Para sonhar com mundos de jogos mais vivos e vibrantes. Para sonhar em ser transportado instantaneamente aos games em velocidades incrivelmente rápidas. Para sonhar em descobrir todo o seu potencial através de uma excelente fidelidade visual e taxas de quadros ainda mais altas, nunca experimentadas em consoles antes.

Xbox

Com a nova família de consoles Xbox chegando em novembro de 2020, não importa o quão ambicioso seja o sonho, o poder de transformá-lo em em realidade existe.

Power Your Dreams

Com o lançamento global da campanha Power Your Dreams, nos voltamos para a experiência positiva que os jogos oferecem a todos nós. Power Your Dreams expressa a ideia de que quando jogamos – seja no console, no PC ou no telefone, nós sonhamos. Às vezes, sonhamos em ser outra pessoa ou em sermos nós mesmos. Às vezes, sonhamos com uma vitória épica com um grupo de amigos – ou uma aventura solo, que desafia o que imaginamos sobre a nossa capacidade. E, algumas vezes, sonhamos com um primeiro lugar ou em tornar este mundo um lugar melhor.

“Us Dreamers”

Estamos empolgados apresentar nosso trailer de lançamento intitulado “Us Dreamers”. Em “Us Dreamers”, o protagonista Daniel Kaluuya (ator indicado ao Oscar de sucessos de bilheteria como “Get Out” e “Black Panther”) nos leva a uma jornada inspiradora sobre o que significa para jogadores sonhar e alcançar nosso potencial – juntos.

A história começa com Daniel pegando seu controle sem fio do Xbox ao voltar para casa. Ele é saudado por amigos online e rapidamente se vê em seu sonho de jogar, passando do real para a CG. O herói viaja por esse sonho, passando por visuais espetaculares e imersivos em mundos fantásticos. Então, ele descobre outro jogador, além da própria representação de seu sonho de jogar. Juntos, eles percebem que, embora cada um de nossos sonhos e jornadas sejam únicos, existem muitas pessoas e muitos sonhos individuais que se encontram unificados pelo poder do Xbox.

Além dos visuais e da história, a verdadeira alma de “Us Dreamers” vem com a música em destaque, “No Ordinary”, uma nova canção de Labrinth – um cantor, compositor, produtor indicado ao Grammy, e vencedor do Emmy de um dos maiores programas de 2019, Euphoria da HBO. “No Ordinary” fornece uma experiência de áudio inspiradora que eleva a narrativa e complementa o espetáculo visual visto em “Us Dreamers”.

Obrigado aos fãs do Xbox, que estão nesta jornada conosco desde o início. E boas-vindas aos fãs que estão conhecendo o Xbox pela primeira vez. Sua incrível recepção e energia sobre os anúncios do Xbox Series X e Xbox Series S foi simplesmente inspiradora para todos nós da equipe.

Vídeo oficial de lançamento: https://www.youtube.com/watch?v=DIMAujZpry0

Site oficial Xbox Wire: https://news.xbox.com/pt-br/2020/10/09/power-your-dreams-uma-jornada-para-a-nova-geracao-do-xbox/

