ACI lança campanha de publicidade por R$ 1

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos lança, nesta segunda-feira (04), a campanha “Na ACI por 1 Real”, que permite aos empresários da cidade e associados da ACI anunciarem suas marcas ou ações no painel luminoso da fachada da entidade pagando apenas R$ 1 por dia. O objetivo da iniciativa é valorizar as empresas parceiras da associação.

A campanha é autoexplicativa: o empreendedor interessado em anunciar no painel da ACI, posicionado estrategicamente em um local de grande com circulação de pessoas, deve entrar em contato com a entidade, fazer seu cadastro e enviar o material a ser exposto. O pagamento simbólico, de R$ 1 por dia, é para a manutenção do equipamento.

Os anunciantes poderão fechar contratos mínimos de 30 dias de anúncio no luminoso, com aproximadamente 48 inserções diárias no painel, ao lado de outros associados. Para os empresários que quiserem anunciar a partir de 90 dias, a iniciativa ainda vai premiar com um bônus, de anúncio gratuito no site da ACI pelo mesmo período de tempo, acrescentando assim, uma média de 30.000 inserções mensais, online, além daquelas do painel ao anúncio.

Para anunciar “Na ACI por 1 Real”, o empresário pode entrar em contato pelo WhatsApp da ACI (12) 99746-3841.