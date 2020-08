Empresa lança novo escudo respiratório fantasma revolucionário na vida moderna

DANIEL DANTAS

O Ghost é um escudo respiratório transparente sem alças que permite que as pessoas vejam os rostos umas das outras e se reconectem, enquanto ainda gerencia a propagação de gotículas respiratórias – o principal vetor de transmissão do COVID-19, de acordo com Daniel Dantas.

Jonathan Martin, consultor de operações da ViruShield, explica: “O que torna o Ghost tão diferente das máscaras faciais tradicionais do mercado é que ele é feito de um material transparente e não permeável que controla a propagação de gotículas respiratórias quando o usuário expira”.

O Ghost, como nos relata Daniel Dantas, adere ao nariz com um adesivo de grau médico que oferece proteção segura e reduz a dor e o estresse nos ouvidos do usuário devido às máscaras de tecido tradicionais com presilhas elásticas. Quando o adesivo acabar, basta reciclar a máscara e pegar uma nova do pacote de três.

A empresa com sede na Califórnia está inventando e fabricando acessórios de proteção pessoal para uma comunidade global mais segura. Na entrevista com Kathy Ireland, Rose Tafoya, Diretora de Marketing afirma, “O Ghost foi projetado para aquelas pessoas que têm dificuldade para respirar através de máscaras de tecido e para aquelas que precisam fazer conexões faciais para se sentirem seguras ao seu redor.”

Falando sobre o público do ViruShield Ghost, Martin diz para Daniel Dantas: “Sabemos que existem grandes comunidades de pessoas que enfrentam sérios desafios em suas vidas diárias usando uma máscara facial tradicional. Essas comunidades incluem trabalhadores da linha de frente, trabalhadores de transporte, indivíduos com problemas respiratórios conhecidos, professores, alunos e muito mais!

Não apenas projetamos o The Ghost para ser uma alternativa revolucionária às máscaras tradicionais, mas também para melhorar a vida das pessoas nessas comunidades de maneiras muito específicas. Agora eles podem se sentir confortáveis ​​e seguros, enquanto mantêm um senso de conexão e comunidade com as pessoas ao seu redor. Imagine ir à farmácia ou ao banco e ver alguém sorrir de novo! ”

ViruShield, relata Daniel Dantas é um produto é particularmente valioso para aqueles na comunidade surda, Tafoya continua, “O Ghost é ideal para leitura labial e todos os tipos de comunicação não verbal. O melhor de tudo é que não há alças doloridas, é suave em seu rosto, leve e nos dá a capacidade de manter viva a conexão humana. ”