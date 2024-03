Unidades da COOP já estão preparadas para a Páscoa

Neste ano, a projeção é de um crescimento de 8% nas vendas

O clima da Páscoa já invadiu todas as lojas da Coop e quem deseja antecipar as suas compras encontrará um vasto mix de chocolates, ovos, bacalhau, massas, azeite, azeitonas e diversas opções de pescados congelados. Para este ano, a expectativa da área comercial é de um crescimento de aproximadamente 8% nas vendas em geral dos produtos alusivos à data, em comparação ao ano anterior.

Para acompanhar o almoço da Sexta-Feira Santa ou do Domingo de Páscoa, as unidades da Coop estão repletas de opções de vinhos nacionais e importados, inclusive com a sua linha de marca exclusiva, Tierra de Los Andes, importada do Chile.

Como o chocolate continua sendo a grande vedete da Páscoa, as gôndolas da rede foram reforçadas com mais opções de ovos, chocolates em barra, bombons, coberturas e formatos alternativos.

“Em 2023, os ovos de Páscoa tiveram um crescimento na base de 3%, porém a grande evolução foi na linha regular de chocolates, crescendo mais de 10% em comparação ao ano anterior. Por isso, os fornecedores no geral estão trazendo um volume 3% acima das vendas de ovos de 2023 e a maior aposta continuará sendo a linha de chocolates regular, incrementada com lançamentos e com edições limitadas para o período. Nossa expectativa é que o crescimento seja na ordem de 10%” na linha regular e 3% na linha de ovos de Páscoa, explica Franz Zimmerhansl, gerente de Compras Mercearia.

Os produtos da marca Delícias da Coop são outra opção de compra para os cooperados e clientes, pois em breve, chegarão às lojas os tradicionais ovos de chocolate de colher, especialidade de fabricação própria feita em parceria com a Nestlé. “A nossa marca própria também estará presente nas gôndolas com o bolo pascal, encontrado em caixas de 400 gramas nos sabores frutas e chocolate. Até o Domingo de Páscoa, serão produzidas 38 mil unidades, que equivalem a 15 toneladas”, completa o gerente comercial Marcos Rodrigues.

Páscoa

Além das opções de chocolates para consumo próprio ou para presentear, a Coop ainda disponibiliza em displays espalhados no autosserviço do supermercado e da drogaria, o cartão-presente de Páscoa Coop, que podem ser carregados com valores entre R$ 10,00 e R$ 500,00.

