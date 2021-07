5 modelos de ar-condicionado para casas e pequenos ambientes

Confira opções para quem não tem muito espaço disponível

Ter um ar-condicionado em casa é um desejo de muitas pessoas, principalmente durante os dias quentes de verão. O mercado conta atualmente com uma grande variedade de modelos desse eletrodoméstico, como o tradicional ar-condicionado split, os portáteis e até o de embutir.

Quem precisa de um ar-condicionado para um espaço pequeno pode ficar com diversas dúvidas sobre qual é o mais adequado na hora da compra. Para ajudar nessa tarefa, preparamos uma lista de modelos e suas indicações.

Ar-condicionado para pequenos espaços

Confira abaixo os modelos mais indicados para quem vive em locais mais apertados, como apartamentos e kitnets.

1. Ar- condicionado portátil

O ar-condicionado portátil não é um dos modelos que as pessoas costumam lembrar quando pensam em lugares pequenos, é verdade. O que o torna vantajoso para ambientes pequenos é a possibilidade de movê-lo para outros espaços, muito indicado para aqueles que moram sozinhos.

Sua fácil instalação também é outro ponto positivo, uma vez que basta colocar o tubo de ar quente do aparelho em uma janela para que o eletrodoméstico funcione. Ou seja, diferentemente de outros modelos desta lista, o ar-condicionado portátil não precisa que o cômodo e a casa passem por reformas.

Seu ponto fraco é sua baixa potência, dando conta de cômodos que têm entre 12 e 20 m², além de ser um dos modelos com mais ruído entre os disponíveis no mercado.

2. Ar-condicionado split

Esse modelo é um dos mais populares entre os brasileiros, podendo ser utilizado em residências e em pequenos ambientes comerciais. O ar-condicionado split possui duas unidades: uma evaporadora e uma condensadora, esta última instalada na parte externa da casa.

Entre as vantagens desse modelo estão o bom desempenho, o baixo nível de ruído e o design moderno para ajudar na decoração do ambiente. Porém, o split exige um investimento alto, uma vez que precisa de uma infraestrutura específica para a instalação, o que pode significar uma pequena reforma na casa.

É importante lembrar que toda e qualquer instalação do ar-condicionado split requer a contratação de um profissional da área.

3. Ar-condicionado de janela

O modelo de janela é um aparelho que conta apenas com uma única unidade que realiza as funções de evaporar e condensar. Como o próprio nome diz, ele pode ser embutido em uma janela ou em vão nas paredes, o que representa uma economia do espaço já contado.

4. Ar-condicionado split Inverter

Esse é um dos ares-condicionados mais procurados para apartamentos pequenos, devido ao fato de não ocupar muito espaço. Diferentemente dos modelos tradicionais, que desligam e ligam durante o funcionamento, o split inverter foi desenvolvido para nunca desligar completamente, o que acaba gerando uma boa economia de energia elétrica ao final do mês.

Assim como outros nesta lista, o split inverter é comercializado por um preço considerado elevado. Além disso, também pode precisar que o espaço seja reformado durante sua instalação, mas o investimento compensa muito a longo prazo.

5. Modelo cassete

O ar-condicionado cassete é um modelo que foi projetado especialmente para aproveitar os espaços, uma vez que é embutido no teto, e até mesmo disfarçado sobre o forro ou gesso.

Por ser um eletrodoméstico muito potente e silencioso, é normalmente encontrado em locais públicos de grande circulação, como lojas, shoppings e supermercados, por exemplo.

Sua única desvantagem é que requer um investimento elevado, uma vez que nem o aparelho nem a instalação costumam ser baratos.

Qual modelo escolher?

Na hora da compra, o consumidor deve avaliar bem o tamanho do cômodo onde ficará o ar-condicionado e as condições do imóvel. Em prédios muito antigos ou alugados geralmente é mais difícil obter permissão para reformar e instalar o eletrodoméstico.

Outro ponto que deve ser levado em conta é a questão do custo benefício. Alguns modelos, como o portátil, apesar de não necessitarem de obras para serem instalados, acabam não sendo tão econômicos como o split inverter. Porém, ao considerar um cenário de longo prazo, o consumidor irá perceber que o dinheiro investido acabará compensando.