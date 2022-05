Fisioterapia: curso que possibilita a atuação profissional na prevenção e na reabilitação da capacidade física das pessoas

A definição sobre qual profissão seguir é uma decisão muito importante a ser tomada. Além disso, pessoas de todo o país buscam informações e conteúdos sobre educação e possíveis áreas para trilhar sua jornada profissional. Pensando nisso, a Quero Bolsa, em parceria com o Jornal Joseense News, veicula informações sobre cursos e profissões que você poderá iniciar.

Na edição de hoje, a Quero Bolsa apresenta algumas características do curso de Fisioterapia, cujos profissionais atuam diretamente com as pessoas e, mais precisamente, com situações que envolvem problemas causados por má-formação, acidentes ou vícios de postura. Bacharelado e pós-graduação são opções de formação acadêmica ao estudante de Fisioterapia.

O curso

O curso de Fisioterapia possui duração média de quatro anos (oito semestres), além de estágio obrigatório com carga horária mínima de 800 horas. As oportunidades de estágio ao graduando em Fisioterapia podem ser encontradas em hospitais, unidades básicas de saúde, clínicas, asilos e centros de atendimento médico das próprias instituições de ensino.

Após a conclusão do curso de bacharelado, o profissional estará apto ao tratamento preventivo ou recuperação de pacientes e clientes. O fisioterapeuta poderá desenvolver e implementar programas de prevenção da saúde no trabalho.

Por fim, outra possibilidade de atuação profissional abrange a área educacional atrelada à saúde. Principalmente, liderando a organização de palestras e distribuição de materiais educativos para melhor qualidade de vida.

Sobre o curso para você

O fisioterapeuta possui atuação profissional de suma importância para a saúde e o bem-estar das pessoas. Caso você queira visualizar qual curso superior combina com sua personalidade, confira o Teste Vocacional da Quero Bolsa.