Montando um espaço zen em casa

5 dicas para montar um cantinho aconchegante para os seus momentos de relaxamento

É um alívio para a correria do dia a dia ter em casa um lugar reservado para relaxar. Cada vez mais a gente percebe os benefícios de investir em um cantinho aconchegante com esse fim e ele já ganhou até nome oficial: espaço zen.

Talvez você já tenha visto espaços zen em condomínios e empresas. Mas, nada como ter o seu, seja em uma casa alugada ou própria, e poder descansar, meditar, ler ou até mesmo tirar um cochilo a qualquer hora.

O seu espaço pode ser um cômodo inteiro ou aquele cantinho na sala, no quarto ou no jardim. Mesmo que você tenha apenas um pequeno espaço disponível, ele pode virar o lugar mais relaxante da casa. A seguir, algumas dicas.

Escolha bem o ambiente

Escolher um ambiente adequado para montar o seu espaço zen faz diferença. É importante que ele seja um local tranquilo, de preferência com pouco barulho, onde você possa fechar a porta para ficar em paz, principalmente se você divide a casa com outras pessoas.

A luminosidade é outro fator relevante. É interessante que o seu espaço seja arejado e que a luz do sol entre no ambiente pelo menos durante uma parte do dia, garantindo a renovação que ele precisa para ser relaxante. Isso sem falar que a vitamina D também ajuda a produzir serotonina.

Use tons leves e suaves

Diversas pesquisas mostram que as cores estão diretamente relacionadas à sensação que cada ambiente nos passa. Portanto, se a intenção é relaxar, as cores suaves, com tons de azul, bege e branco, são as mais recomendadas, tanto para as paredes quanto para os móveis e objetos de decoração.

As cores vibrantes podem ser mais inspiradoras e energéticas. Portanto, se você gosta delas, também pode inserir um elemento ou outro em tons como roxo ou laranja. Mas, pegue leve.

Priorize o conforto

Não adianta nada ter um espaço zen bonito, se ele não for o mais confortável possível, onde não dá vontade de sair. Poltronas, sofás, pufes, futons, redes e tapetes com várias almofadas são ótimos objetos para compor esses espaços. Mantas e cortinas também ajudam no aconchego.

Se você pretende meditar ou fazer yoga, vale ter também um tapetinho próprio para isso, o que também garante o conforto das práticas.

A disposição dos móveis também precisa ser pensada considerando o conforto e a funcionalidade deles. Lembre-se de que é importante garantir uma boa circulação e algum espaço vazio para se exercitar. Portanto, se o seu cantinho é pequeno, use poucos móveis.

Invista na decoração

A decoração de um espaço zen é fundamental e uma regra básica que merece ser seguida é menos é mais. Você pode até inserir vários elementos, mas quanto menos melhor. Quanto mais singela for a decoração, menos ela vai sobrecarregar aquele ambiente.

Considere a regra das cores da qual falamos acima quando for escolher os objetos. Uma mesinha para apoiar o incenso, luzinhas amareladas e uma fonte de água são algumas ideias que combinam bem com a energia desse espaço. Estátuas que remetem ao budismo também podem ser boas ideias.

Decore com plantas

As plantas têm o poder de deixar os ambientes cheios de vida, mas, ao mesmo tempo, com uma energia tranquila. Portanto, insira algumas espécies em seu espaço zen, sempre lembrando de selecionar aquelas que vão se adaptar às condições do seu ambiente e de que plantas pedem cuidados.

Você pode colocar as plantas suspensas e também em vasos, que devem ser escolhidos considerando o restante da decoração do ambiente. Se puder investir em espécies aromáticas, melhor ainda.