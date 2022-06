CANTOR PEDDRO HENRIQUE LANÇA NOVO SINGLE EM SHOW NO SHERIFF EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O cantor sertanejo Peddro Henrique fará um show no próximo dia 21 para divulgar seu mais novo single. A música “Quando tá sem ninguém” será lançada às 00h00 do dia 17 de junho nas plataformas de streaming, e ao meio dia no Youtube. A canção fará parte do EP “Tela com Tela” que chega aos aplicativos de música em agosto desse ano.

O novo projeto de Peddro Henrique promete revelar sua identidade musical e será de grande expressão, pois conta com a produção do também cantor e compositor Fernando Zor, da dupla Fernando & Sorocaba, que além de produzir o álbum, gravou com Peddro uma de suas músicas.

“Eu espero muito deste projeto, porque ele está na contramão do que vem tocando no cenário atual. São músicas que eu acredito, com letras e arranjos muito atuais, tudo realizado com muita dedicação. ” Ressalta Peddro Henrique.

Sheriff

A festa de lançamento acontece no dia 21 de junho às 19h no Sheriff – Praça Cândida Maria César Sawaya Giana, nº4 – Jardim Apolo – São José dos Campos.

PEDDRO HENRIQUE

Desde os 4 anos de idade, Peddro Henrique já demonstrava interesse pela música. Aos 9 anos de idade começou a cantar na rádio, mas foi aos 11 anos que Peddro Henrique começou a se apresentar nas casas de shows do Vale do Paraíba e também a abrir shows de cantores como Zé Henrique & Gabriel, César Menotti & Fabiano, Grupo RHAAS e o locutor de rodeio Marco Brasil.

Passou por vários programas de TV, como Raul Gil, Eliana, Ana Hickman entre outros. Em 2018 lançou seu primeiro EP chamado “Copo de Dose”.

Já são 15 anos de carreira e hoje por onde passa, Peddro Henrique deixa um rastro de sucesso, simpatia e carisma, com seu repertório versátil e sua habilidade com o violão.

Instagram: @oficialphenrique