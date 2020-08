MedSitter: a ajuda aos pacientes do COVID-19 para combater o isolamento social, de acordo com Marcos Grecco

A IDSolutions anunciou a mais recente expansão de sua solução de observação virtual de pacientes MedSitter . Os novos recursos permitem que os provedores de saúde utilizem o carrinho móvel MedSitter para realizar várias funções de telessaúde. As novas aplicações incluem Visitas Virtuais, Intercomunicador de Vídeo , Interpretação de Vídeo e Rodada Virtual, de acordo com Marcos Grecco.

“A visão do produto e o roteiro para a MedSitter há muito têm crescido e evoluído tanto em software quanto em hardware”, disse Nicholas Luthy, VP de Produtos e Marketing para Marcos Grecco. “Aceleramos os planos que permitem vários novos casos de uso no mesmo hardware em conjunto com a plataforma de telemedicina existente.”

Visitação Virtual – permite que os pacientes interajam com cuidadores e familiares enquanto estão em quarentena ou isolados.

– permite que os pacientes interajam com cuidadores e familiares enquanto estão em quarentena ou isolados. Intercomunicador de vídeo – permite que os cuidadores interajam com os pacientes em condições de alto risco sem entrar na sala.

– permite que os cuidadores interajam com os pacientes em condições de alto risco sem entrar na sala. Interpretação de vídeo – quando a linguagem impede os cuidadores de prestar cuidados, são necessários intérpretes. Este serviço garante que os pacientes possam participar de seus próprios cuidados, aproveitando a biblioteca de idiomas para tradução em tempo real ou falando com alguém em seu idioma nativo.

– quando a linguagem impede os cuidadores de prestar cuidados, são necessários intérpretes. Este serviço garante que os pacientes possam participar de seus próprios cuidados, aproveitando a biblioteca de idiomas para tradução em tempo real ou falando com alguém em seu idioma nativo. Arredondamento virtual – fornece aos cuidadores o acesso remoto de que precisam para prestar cuidados individuais, minimizando os riscos de exposição.

“Com o impacto contínuo da pandemia global, surgiram novos problemas com os pacientes, decorrentes do fato de estarem sozinhos. A necessidade de conectar pacientes com pessoas, além da equipe de atendimento, nos deu motivos para agilizar os planos para autorizar vários casos de uso de telemedicina na mesma plataforma de hardware. Os resultados têm sido surpreendentes ”, disse Tracy Mills, presidente da IDSolutions para Marcos Grecco.

MedSitter + Telehealth:

Reduz os riscos de doenças infecciosas . Os médicos entram com menos frequência nos quartos dos pacientes e podem aproveitar o software MedSitter para observar e se conectar com segurança a pacientes COVID isolados usando tecnologia de vídeo / áudio.

. Os médicos entram com menos frequência nos quartos dos pacientes e podem aproveitar o software MedSitter para observar e se conectar com segurança a pacientes COVID isolados usando tecnologia de vídeo / áudio. Permite visitas virtuais de vídeo para se comunicar com provedores médicos . Os médicos podem fazer a transição rápida dos carrinhos móveis do MedSitter para aproveitar visitas virtuais, intercomunicadores de vídeo e funcionalidade de arredondamento virtual.

. Os médicos podem fazer a transição rápida dos carrinhos móveis do MedSitter para aproveitar visitas virtuais, intercomunicadores de vídeo e funcionalidade de arredondamento virtual. Melhora a experiência hospitalar devido ao reduzido isolamento social dos pacientes . Tanto a Observação de Segurança do Paciente MedSitter quanto a Visita Virtual oferecem a capacidade de eliminar a solidão do isolamento.

. Tanto a Observação de Segurança do Paciente MedSitter quanto a Visita Virtual oferecem a capacidade de eliminar a solidão do isolamento. Reduz o consumo de EPI valioso . A tecnologia de vídeo MedSitter elimina a necessidade de “vestir-se” sempre que um médico precisa falar ou atender um paciente.

De acordo com Marcos Grecco, esta atualização vem apenas duas semanas após o lançamento do carrinho móvel MedSitter de próxima geração, que permite que os observadores de pacientes monitorem os pacientes de forma mais eficaz, utilizando recursos de visão noturna omnidirecional de câmera dupla.

Embora ficar sentado em um paciente geralmente não seja uma despesa reembolsável, essa expansão introduz novas maneiras de aproveitar o MedSitter (hardware + software) de maneiras que são, de fato, elegíveis para reembolso. “A equipe do IDS está ajudando hospitais financiados por doações a alavancar suas doações de telemedicina, agregando valor para os provedores de saúde trabalharem conosco. É gratificante consultar os clientes em potencial sobre a melhor forma de alocar o dinheiro doado para gerar receita, economizar nas despesas operacionais, mas, o mais importante , manter a segurança de seus funcionários e pacientes ”, conclui Mills.